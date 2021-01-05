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Gezici Kütüphane Sincan sokaklarında

Sincan Belediyesi; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirdiği gezici kütüphane Sincan’ı dolaşarak kitapları yakınınıza getirmeye devam ediyor. 
Gezici Kütüphane Sincan sokaklarında

Her yaş grubuna yönelik kitapların yer aldığı, teknolojik alt yapı ile donatılan Kütüphane kitap dostlarıyla buluşmak için Sincan sokaklarında yolculuğunu sürdürüyor.

3 bin 500 kitap, üç adet bilgisayar, internet bağlantısı ve engelli rampası bulunan kütüphanede sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları özenle uygulanıyor. Kütüphaneden kitap temin etmek için ise kimlik bilgileriyle üye olmak yeterli.

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Çocukların İlgisi Yoğun 
Mahallelerinde kütüphaneyi gören çocuklar, kitaplara yoğun ilgi gösteriyor. Kimileri gezici kütüphanede oluşturulan alanda kitaplarını okurken kimi de kitapları ödünç almayı tercih ediyor. Çocukların yanı sıra yetişkinler de sevdikleri kitapları rahatlıkla bulabiliyor. Ayrıca internet ve bilgisayarlar hizmetleri de ücretsiz veriliyor. 

Gezici kütüphane haftaya Plevne Mahallesinde başladı. Ardından,
5 Ocak Salı – Saraycık Mah. 10.00-16.00
6 Ocak Çarşamba- Selçuklu Mah. 10.00-16.00
7 Ocak Perşembe- Tandoğan Mah. 10.00-16.00
8 Ocak Cuma – Törekent Mah. 10.00-16.00
9 Ocak Cumartesi – Kesiktaş Mah. (10.00-13.00) 
- Ulubatlı Hasan Mah. (13.00-17.00)
10 Ocak Pazar – Polatlar Mah. (10.00-13.00)
- Yeni Çimşit Mah. (13.00-17.00)’de olacak. 

Kütüphane ile ilgili yer, saat ve tarih bilgilerini Sincan Belediyesinin web sitesi ve tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

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Kütüphanem Cepte!

’Kütüphanem Cepte” uygulaması ile vatandaşlar kütüphane hizmetlerine telefonları üzerinden de ulaşabilecek. E-devlet üzerinden kayıt yaptırdıktan sonra http://ekutuphane.gov.tr adresinden katalog tarama ve e-kitap gibi hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Google Play ve App Store gibi uygulama platformlarından da "Kütüphanem Cepte" uygulamasını indirerek yine aynı hizmetlere erişebilirsiniz. 

"Kütüphanem Cepte" uygulamasına ilişkin detaylı bilgilere  https://ekultur.sincan.bel.tr/ adresinden de ulaşabilirsiniz. 

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