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GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomide istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, yeni asgari ücret ve vergi indiriminin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Alınan kararların korunması için kurdaki dengesizlik giderilsin, ekonomide istikrar sağlansın” dedi.
GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomide istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu, asgari ücrete yapılan artışın çalışanlara nefes olacağını, gelir vergisinin kaldırılmasının da işverenleri rahatlatacağını dile getirdi. Kararın memnuniyet verici olduğunu kaydeden Allıoğlu, “Alınan karar iki kesim içinde sevindirici. Alınan kararların korunması için kurdaki dengesizlik giderilmeli, ekonomi de istikrar sağlanmalı” dedi.

ÇALIŞANLAR NEFES ALACAK

Başkan Allıoğlu, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artış ile asgari ücretten alınan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’nin kaldırılmasının bugünkü koşullarda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Kurdaki dalgalanma, enflasyondaki artış, pandeminin yarattığı tüm olumsuz koşullar altında ayakta kalma mücadelesi veren çalışanların bu artışla beraber biraz olsun nefes alacağını kaydetti.

TALEPLERİMİZ KARŞILANDI

Başkan Allıoğlu, “Asgari ücrete yüksek artış yaparken, aynı koşullar altında ezilen işveren kesiminin üzerindeki mali yükün de biraz olsun hafifletilmesi çok yerinde olmuştur. Biz de öteden beri ücretler üzerindeki vergilendirilmelerde bir düzenleme yapılmasını sık sık gündeme getiren bir işadamı örgütüyüz. Bu kararla birlikte taleplerimizin bir bölümü karşılanmış oldu” dedi. 

DENGESİZLİK GİDERİLSİN

Allıoğlu, asgari ücret kararlarının her iki kesim için sevindirici olmakla birlikte mevcut piyasa koşulları dikkate alındığında öngörülebilir olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ücret artışının etkisinin kalıcı olabilmesi için kurdaki dengesizlik, bu dengesizliğin maliyetler üzerinde yarattığı artış ve yüksek enflasyon gibi önemli meselelerin kontrol altına alınması gerektiğini de kaydetti.

TÜM ÜCRETLERE MUAFİYET TALEBİ

Allıoğlu, “Aksi takdirde bu iyileştirmelerin etkisi uzun sürmeyecektir. Kayıt dışı istihdamın önüne geçmek, kayıtlı çalışmayı teşvik etmek ve işletmeleri korumak için de vergi muafiyetinin bütün ücretlere uygulanması gerekiyor” dedi.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA

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