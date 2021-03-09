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GİB sözlü sınavla sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. GİB’e sözlü sınav ile elektrik, inşaat, iklimlendirme, makine, ağaç işleri, tesisat, bilgisayar alanlarında 87 sözleşmeli tekniker alınacak.
GİB sözlü sınavla sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. GİB’e sözlü sınav ile 87 sözleşmeli tekniker alımı yapılacak.

Alınacak olan sözleşmeli teknikerler GİB’in genel merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak. 

İlanda alınacak olan tekniker alanları “Elektrik, İnşaat, İklimlendirme, Makine, Ağaç İşleri, Tesisat, Bilgisayar” şeklinde sıralandı. 

Başvurular 9 Mart’ta başladı. Son başvuru tarihi ise 17.03.2021.

Alımlar sözlü sınav ile yapılacak. 

Sözlü sınav 5-7 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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