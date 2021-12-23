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Gıda Bölümü öğrencileri ilçedeki bin 250 öğrenciye yemek hazırlıyor

BALIKESİR’in Manyas ilçesinde eğitim veren Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencileri, her gün bin 250 öğrenciye yemek yapıyor.
Gıda Bölümü öğrencileri ilçedeki bin 250 öğrenciye yemek hazırlıyor

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencileri her gün ilçe genelindeki bin 250 öğrenci için mutfağa giriyor. 2 öğretmenin gözetiminde 12 öğrenci tarafından hazırlanan öğle yemeği, Manyas ilçesinde eğitim veren 11 ilk ve orta dereceli okula servis aracı ile dağıtılıyor. Gıda Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Şeyma Çoban, 1500 kişilik yemek kapasitesine sahip olduklarını belirterek, yemeklerin ön hazırlığı ile porsiyon hazırlama, ambalajlama, depolama ve sevkiyatının da öğrencilerle birlikte gerçekleştirildiğini söyledi. Çoban, "Öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini bu sayede tam olarak alıyorlar. 12’nci sınıf öğrencilerimiz staj için harcayacakları zamanı, okulun işletmesine ve yemekhanesine harcıyor. Bu şekilde özel sektörü daha okul safhalarındayken görüyorlar. Alt sınıflardaki öğrenciler de çalışma hayatını okul sıralarında gözlemleme şansına sahip oluyor” dedi.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç ise Gıda Bölümü öğrencilerinin mesleklerini yaşayarak öğrenmeleri için 350 metrekare kapalı alana sahip yemek üretim tesisi kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Taşımalı sistemle eğitim gören okulların, daha önceki yıllarda özel sektör tarafından çıkarılan öğle yemeklerini, bu yıl okulumuz hazırlıyor. Bunda da gayet başarılıyız. Öğrencilerimiz bu sayede hem deneyimlerini artırıyor hem de döner sermayeden para kazanıyor. Özel sektörden farklı olarak, ilçede eğitim veren tüm okulların öğrencilerinin çoğunluğu hangi yemekleri tercih ediyorsa, yemek menülerini onların istekleri doğrultusunda hazırlıyoruz. Yemekleri, sıcaklığı uzun süre koruyan kaplarla okullara servis ediyoruz.”

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ise "Kırsal Salur Mahallemizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bünyesinde barındırdığı farklı bölümler ile ilçemizdeki örnek okullarımızdan birisidir. Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencileri titizlikle hazırladıkları leziz yemekleri, öğrenci arkadaşlarına ve kardeşlerine sunmaktadırlar. Tabi bu arada hem okulumuz döner sermayesi hem de bölüm öğrencilerimiz para kazanmaktadırlar. 280 öğrenciye sahip olan okulumuzda Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik Teknolojisi, Hayvan Sağlığı, Gıda Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi bölümleri bulunmakta olup, bu okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin bir çoğu kendi işlerini kurup faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.

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