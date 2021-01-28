Gıda Komitesi bu akşam toplanıyor

Gıda Komitesi, bu akşam saat 20:00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, son günlerde temel gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarını dile getirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" diyerek önlem alınması talimatı vermişti. Bunun üzerine harekete geçen Gıda Komitesi, bu akşam saat 20.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde toplanacak.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.

GÜNDEMİNDE NE VAR?

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde, tarım ve gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla alınacak tedbirler görüşülecek. Üretimde maliyetleri düşürecek yapısal dönüşüm adımlarıyla birlikte, kuraklık ve su kaynaklarının da masada olması bekleniyor.

GIDADA ERKEN UYARI SİSTEMİ

Gıda fiyatlarının 2021 için risk oluşturduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "farklı gıda ürünlerinde üretim arzının artırılması, zamanlama bakımından uyarlanması gibi çalışmalarla da yapısal tedbirlerin devrede olacağını söylemek mümkün" dedi. Gıda Komitesi içinde Merkez Bankası'nın sekreterya görevi yürüttüğünü işaret ederek, "Merkez Bankası'nın rolü ve pozisyonuna ilişkin de değerlendirmeleri yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte erken uyarı sistemi konusunda yapılan çalışmalara daha fazla katkı vermeyi planlıyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, hem üretim hem toptan hem de perakende aşamasında bütün zincirin anlık takibi ve burada oluşan bilgi ve verilerin ilgili kurumlara anlık raporlanması ve kararların da alınmasını sağlayan erken uyarı sisteminin daha etkin kullanılmasının sağlanacağı belirtiliyor. sağlayacak..