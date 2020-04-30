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Gıda sanayisi için yerli iki patates çeşidi geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsünde yapılan ıslah çalışmaları neticesinde yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı sanayilik yerli iki patates çeşidi geliştirildi.
Gıda sanayisi için yerli iki patates çeşidi geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsünde sektöre yerli patates tohumu kazandırmak için 2005'te başlatılan ıslah çalışmaları devam ediyor.

Enstitüde daha önce geliştirilerek tescil edilen 10 yerli patates çeşidinden "Onaran 2015", "Ünlenen", "Nam", "Nahita", "Leventbey" ve "Muratbey"in de özel sektöre satışı yapılıyor.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitüde yerli patates çeşidi geliştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Özellikle enstitüde kurulan seralarda birçok özelliğe sahip patates çeşidinin melezlenmesiyle şu ana kadar 912 bin melez patates tohumluğu elde ettiklerini belirten Pırlak, şöyle konuştu:

"Buradan elde edilen melez patates tohumlarından 86 bin yumruyu da farklı jenerasyonlarda ekiyoruz. Daha önce enstitümüz, 10 yerli patates çeşidini ülke tarımına kazandırmıştı, bu çeşitlerimizden 6'sının da özel sektöre satışını ve devrini gerçekleştirmişti. Önümüzdeki sene yerli tohumlarımızdan birkaçının satışını gerçekleştireceğiz. Bu tohumlarımızın sertifikasyon ve ileri kademedeki tohumluk üretimi de devam ediyor."

Pırlak, yemeklik patates piyasasına yeteri kadar tohumluk geliştirdiklerini, şu an itibarıyla da sanayilik çeşitlere ağırlık verdiklerini anlattı.

"Denemeleri devam ediyor"
Türkiye'de gıda sanayisine yönelik patates çeşidinde eksiklik olduğunu aktaran Pırlak, şunları kaydetti:

"Bu eksikliği kapatmak için enstitümüz sanayilik çeşitler üzerine çalışıyor. Özellikle ülkemizin ve patates sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek verimli kalite özelliklerine sahip, hastalıklara dayanıklı ve sektörde tutulabilecek çeşitlerin geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda sanayilik iki çeşit geliştirmiş bulunmaktayız. Bu çeşitlerimizden biri parmak patatese uygun, diğeri ise cipslik. Bunların denemeleri devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bunları da tescile sunacağız ve ülke tarımına kazandıracağız ayrıca sektörümüzün önemli bir ihtiyacını da enstitü olarak karşılamayı planlıyoruz. Bu sayede sanayilik çeşitlerle ülkemizdeki bu ihtiyacın yerli imkanlarla karşılanmasını sağlayacağız."

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