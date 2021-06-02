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Gıdada usulsüzlüğe göz açtırılmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine yönelik 485 bin 621 denetim yaparken olumsuzluk tespit edilenlere 3 bin 598 adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 lira idari para cezası uyguladı.
Gıdada usulsüzlüğe göz açtırılmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine 485 bin 621 denetim yaparken, olumsuzluk tespit edilenlere 3 bin 598 adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 liralık idari para cezası uyguladı. Turizm sezonunun başlaması nedeniyle bu alandaki işletmelere yönelik denetimler de yoğunlaştırıldı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik birincil üretimden tüketiciye kadar tüm aşamalarda resmi kontroller yapılıyor.

Bu kontroller, planlı olarak risk esasına göre önceden haber verilmeden ya da şüphe, şikayet, ihbar, Tarım İletişim Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik gerçekleştiriliyor.

Bakanlık, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine toplam 485 bin 621 denetim yaptı. Bu denetimler sonucu olumsuzluk tespit edilen gıda işletmelerine yönelik 3 bin 598 adet ve toplamda 34 milyon 955 bin 529 lira idari para cezası uygulandı. 33 işletme için de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bu yıl içinde yapılan denetim sonuçlarına göre, gıda kodeksine aykırı üretim, gıdalarda taklit ve tağşiş, piyasaya arz edilen gıdanın izlenebilirliğinin sağlanamaması, Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı hareket etme, Bakanlıktan onay veya kayıt belgesi almadan faaliyette bulunma ve son tüketim tarihi geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada bulunması gibi konularda ihlallere rastlandı.

Kamuoyuyla paylaşılıyor
Ayrıca, gıda işletmelerinin resmi kontrollerinde laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası bilgileri Bakanlığın resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Bakanlık, söz konusu kamuoyu duyurularına 2012 yılında başlarken, 2012-2021 yıllarında yapılan 26 duyuruda toplam 1609 firmanın 3 bin 605 farklı parti ürünü kamuoyuyla paylaşıldı.

Bugüne kadar yapılan kamuoyu duyuruları ürün gruplarına göre incelendiğinde, et ve et ürünleri 1091 parti, süt ve süt ürünleri 970 parti, bitkisel yağ 782 parti, takviye edici gıda 282 parti ve bal 166 parti olmak üzere en çok kamuoyuna duyurusu yapılan ürün grupları arasında yer aldı.

Turizm işletmelerine özel önem
Turizm sezonunun başlaması, özellikle turizme yönelik faaliyet gösteren otel, pansiyon, lokanta, fast-food, kafe, çay bahçeleri gibi gıda işletmelerinde hareketliliğin daha fazla olması sebebiyle tüketici sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenilir gıda sunulmasının temini amacıyla resmi kontroller bu alanlarda sıklaştırılıyor.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte 81 tarım ve orman il müdürlüklerinde görevli, konusunda uzman kontrol görevlilerince işletme denetimleri yapılıyor, sorunlu bulunan işletmelerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre veriliyor. Denetimlerde üretim yerleri, perakende gıda satışı yapılan yerler ile toplu tüketim gerçekleştirilen yerlerde asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrol ediliyor, satışı yapılan ürünlerin mevzuata uygunlukları denetlenerek çeşitli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuluyor. Ayrıca verilen süreler sonunda uygunsuzluğu devam eden işletmelere idari yaptırım uygulanıyor.

Ayrıca, salgın sürecinde turizm konusunda faaliyet gösteren gıda işletmelerinde gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması için de resmi kontroller devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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