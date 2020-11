Gıdanı Koru Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gıda israfını önlemek amacıyla başlatılan 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasına destekte Ankara 12. sırada yer alıyor! Başkent'in bu önemli kampanyaya daha çok destek vermesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülkemizdeki gıda israfına dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz ay başlattığı 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası büyük ilgi görüyor. https://gidanikoru.com adresinden çevrimiçi imza toplanarak yapılan kampanyaya ücretsiz katılıp söz veren vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Gıda israfının önüne geçmek için kampanyaya destek vererek e-sertifikaya sahip olanlar için, bakanlık 5 adet fidan dikiyor.

GIDASINI KORUMAK İÇİN SÖZ VEREN İLLERİN LİSTESİ. ANKARA KAÇINCI SIRADA?

Kampanyaya en çok destek veren illerin sıralaması resmi internet sitesinden anlık yayınlanıyor. Nüfusa oranla en çok söz veren illerin başında 223 puanla Bilecik bulunuyor. Bilecik'i 220 puanla Kilis, Kilis'i ise 156 puanla Bayburt takip ediyor. Listede Ankara 114 puanla 12. sırada yer alıyor! Son 3 sırada ise 54 puanla Hakkari, 53 puanla Ağrı, 36 puanla Şırnak bulunuyor.

KAMPANYAYA DAVET

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, " Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık " projesi kapsamındaki " Söz Veriyorum " kampanyasına herkesi katılmaya davet ediyor.

GIDALARIN 3'TE 1'İ ÇÖP

Bakan Pakdemirli, kampanyanın geçtiğimiz ay düzenlenen tanıtım toplantısında dünya ve Türkiye'de gıda üretimi ve israfının fazla olduğunu belirterek şunları kaydetmişti: "Üretilen her 3 gıda maddesinden birini maalesef çöpe atıyoruz. Örnek verecek olursak, evimize 3 ekmek alıyorsak bir tanesini maalesef çöpe atıyoruz veya toplam tarım paydaşları sektörü 20 milyon tonun üzerinde buğday üretiyorsa biz bunun 3'te birini çöpe atıyoruz. Buradaki kayıp ve israfları önlemek, tüketiciyi bilinçlendirmek maksadıyla aslında bu yola çıktık. Kampanyanın internet adresine milletimiz, vatandaşlarımız giriyor. İsim, soy isimlerini ve şehirlerini giriyorlar ve diyorlar ki 'evet, ben söz veriyorum,' Böylelikle kampanyaya milyonlarca insanımız bir şekilde sahip çıkmış oluyor."

"İNSANLAR GIDA VE TARIMIN ÖNEMİNİ ANLADI"

"Biz aslında korona çıkmadan önce bu yıl için bunu planlamıştık. Aslında lansman da belki Mart ayında falan olacaktı ama koronayla birlikte lansmanı da biraz öteledik. Bir süre sonra da dedik 'Kovid-19 aslında bizim için bir fırsat.' İnsanlar gıdanın önemini anladılar. Tarımın önemini anladılar. Biz hep 'tarım, savunma sanayisinden daha önemlidir' diyorduk. Şimdi hakikaten bunu anladılar."

GIDA İSRAFI NEDİR?

Bakanlığın kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye’de her gün 51 bin tona yakın gıda bozulduğu, kullanılmadığı ya da artık olarak görüldüğü için çöpe atılıyor.

Tüketiciler ve gıda işletmecilerinin hatalı alışkanlıkları sonucunda tüketime elverişli gıdalarımızın kaybedilmesi veya israf edilmesi “ gıda israfı ” olarak tanımlanıyor. Daha dikkatli davranıldığı sürece gıdaların çöp olmaktan kurtarılacağı belirtiliyor.

GIDALARI KORUMAK İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Kampanyanın resmi internet adresinde gıdaların korunmasına ilişkin önemli tavsiyeler yer alıyor. O tavsiyelerin bazıları şöyle:

-Artan sebzeler ile leziz çorbalar hazırlayarak gıdanı koru!

-Dalından koparılan her gıdanın kıymetini bil, israfı durdurarak gıdanı koru!

-Tazeliğini yitirmeye başlayan sebzelere omlet ile son bir şans ver, gıdanı koru!

-Listesiz alışverişe çıkma, gıdanı koru!

-Son tüketim tarihini kontrol et, gıdanı koru!

-Tabağında yemek bırakma, gıdanı koru!

-Her bir yudum sütün değerini bil, gıdanı koru!

-Yarım kalmasına değil yemek olmasına sebep ol, gıdanı koru!

-Tek bir yaprağını ziyan etme, gıdanı koru!

-Açken alışverişe çıkma. gıdanı koru!

-İsraftan kaçın, dünyayı korumak için gıdanı koru!

-Fazla olanı dondur, çürümesine engel olarak gıdanı koru!

-İsrafa karşı her lokmanın kıymetini bil, gıdanı koru!

-Ekmek bayatladıysa çöpe atma, çorbana kat gıdanı koru!

-Fazla yemekleri doğru yöntemle sakla gıdanı koru!

-Ekmeğine sahip çık, gıdanı koru!

-Dış görünüşün aldatmasına izin verme olgunlaşmış muzun faydalarını bil, gıdanı koru!

-Buzdolabını doğru sıcaklığa ayarla, gıdanı koru!

-İsraf etme, suyunu ve gıdanı koru!

-Küçük kaplarda sakla, gıdanı koru!

-Hemen çöpe atma, gıdanı koru!

-Çekirdekleri ile muhafaza et, gıdanı koru!

Osman Akdoğan/ İlksayfa