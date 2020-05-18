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Girdiği dükkanda uyuyakalan hırsız gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde 5 dükkanı soyan hırsız 6. dükkanda uyuyakaldı. Sabah iş yeri sahibi hırsızı görünce hemen polis çağırdı. Ekipler tarafından uyandırılan hırsız gözaltına alındı.
Girdiği dükkanda uyuyakalan hırsız gözaltına alındı

Van’ın Erciş ilçesindeki sanayi sitesinde 6 iş yerine giren zanlı, son iş yerinde uyuyakalınca yakalandı. İş yeri sahibinin ihbarıyla gelen polis, zanlıyı uyandırarak gözaltına aldı.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan küçük sanayi sitesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi, hırsızlık amacıyla 5 iş yerine girdi. Gece geç saatte, 6’ncı iş yerine giren hırsız, içeride uyuyakaldı. İş yeri sahibi Mesut Demir, sabah kargo paketlerini göndermek için iş yerine gelince uyuyakalan hırsızla karşılaştı. Demir, durumu hemen polise verirken, iş yerine gelen polis ekipleri, hırsızı uyandırarak gözaltına aldı.

POLİS UYANDIRIP GÖZALTINA ALDI

İş yeri sahibi Mesut Demir, içeri girince hırsızı yazıhanenin yanında uyurken gördüğünü söyleyerek, ‘’Biraz tedirgin bir şekilde hemen dışarıya çıkarak 155’i aradım ve durumu anlattım. Polis hemen gelerek uyuyakalan hırsızı uyandırdı ve gözaltına aldı. Dükkânımızı talan eden hırsız bazı dükkanların kilitlerini kırmış, bizim ise yukarı katın penceresini kırarak dükkana girmiş. Hırsız 20 yaşlarında biriydi" dedi.

Mağdur esnaflardan Erkan Kaya ise marketinden yaklaşık 3 bin liralık hırsızlık yapıldığını belirterek, ‘’Gece beni arayıp markete hırsız girdiğini söylediler. Ben de hemen çıkıp geldim. Benim dükkanımda 3 bin TL tutarında hırsızlık yapılmış. Gece olduğu için bir şey yapamadık. Hırsız bir cami ve 6 dükkana girmiş, camiye zarar vermemiş ama diğer dükkanlarda zarar var. Bugün bir haber aldık ve koşarak buraya geldik. Meğerse hırsız girdiği en son dükkanda uyuyakalmış, esnaf arkadaşımız kapıyı kilitleyerek 155’i arayıp polise haber vermiş. Uyuyakalan hırsızı polisler alıp götürmüşler’’ diye konuştu.

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