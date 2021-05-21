  • BIST 1.450
  • Altın 505,253
  • Dolar 8,3757
  • Euro 10,2392
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Giresun'da 'Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı' düzenlendi

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde kurulan Tarım ve Gıda Merkezince Giresun'da "Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı" düzenlendi.
Giresun'da 'Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı' düzenlendi

Giresun'un Piraziz ilçesinde kentin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, tarım ve gıda sektöründe yenilikçi çözümler ele alındı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, burada yaptığı konuşmada, tüm dünya için tarımın önemine dikkati çekti.

Bu toprakların çok verimli kullanılabileceğini ifade eden Yücel, "İmrendiğim iki ülke vardı, biri Kanada, diğeri İsviçre, özellikle İsviçre. Belki de buraya çok benzediği için. İsviçre'de güzellik kremlerinin yapıldığı işler ottan. Aromatik bitkiler, şifalı bitkiler bu topraklarda var. Herkes de anlatıyor ama bunun uygulamaya geçirilmesi lazım." dedi.

Yücel, kadın kooperatiflerinin her birinin üreteceği çok şeyler olacağına işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim bile bilmediğim yemekler çıktı, ürünler çıktı, şifalı bitkiler çıktı. Biz bunları nasıl derleyip toparlarız da size daha fazla bilgi katabiliriz, onunla ilgili üniversitemin tarımla ilgili uygulamalarını Piraziz'de yapmak istiyorum. Üniversitemiz bünyesinde burada tarımla ilgili, en başta eğitim, kadın istihdamı, kadınların daha fazla işle ilgilenmesi amacıyla bu konularda eğitmek üzere, dünyaya açılmak üzere bir merkez kuracağız. Bu merkezimizi FAO ile birlikte kuracağız, bir ucumuz dünya olsun. Onun haricinde dünyanın çeşitli büyük üniversitelerinden destek alacağız."

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da tarımın "gelecek" olduğunu vurguladı.

Özellikle küçük aile işletmelerinin sürdürülebilir halde kalmasını teşvik etmeleri gerektiğini belirten Selışık, bu amaçla da Başçeşehir Üniversitesi ile bu çalıştayı düzenlediklerini dile getirdi.

Selışık, amaçlarının sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak, özellikle tarımda yeniliklerin, inovasyonun küçük aile işletmelerine de ulaştırılmasını sağlamak ama bir taraftan da gençlerin, öğrencilerin tarımla daha fazla ilgilenmesi ve yenilikleri onların üretmelerini teşvik etmek olduğunu söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aydemir de akıllı tarım uygulamaları, dijital tarım, sürdürülebilir gıda sistemleri, ekoloji ve turizm konularıyla ilgili bilgi verdi.

Çalıştaya, Piraziz Kaymakamı Furkan Başar, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Hocaoğlu Tarım ve Hayvancılık ziraat mühendisi Ali Kürşad Altunbaş ile Soğukpınar Kadın Girişim Kooperatifi, Fındık Harmanı, Tirebolu Kozbaşı Kadın Kooperatifi, Kayadibi Kadın Kooperatifi Ortakbahçe Yaşam Çiftliği, Tamzara Kadın Girişimciler Kooperatifi, Kovanlık Kadın Kooperatifi, Alaf Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Denizin Kadınları Derneğinden kadın girişimciler katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir'de hurda deposunda yangın 21 Mayıs 2021 Cuma 09:24
  • 'Laf atma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü21 Mayıs 2021 Cuma 09:23
  • Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı21 Mayıs 2021 Cuma 09:22
  • Ankara'da FETÖ operasyonları: 127 gözaltı kararı21 Mayıs 2021 Cuma 09:20
  • Giresun'da 'Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Çalıştayı' düzenlendi21 Mayıs 2021 Cuma 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Mayıs 2021 Cuma 09:17
  • Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı21 Mayıs 2021 Cuma 09:06
  • Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı21 Mayıs 2021 Cuma 09:03
  • Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı21 Mayıs 2021 Cuma 09:03
  • MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi21 Mayıs 2021 Cuma 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti