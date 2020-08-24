Giresun'da arama çalımları devam ediyor

Giresun'da Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgenin etkilendiği selde kayıp olan jandarma personeli ile vatandaşların bulunması için helikopter destekli arama çalışması sürüyor.

Giresun'da Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgenin etkilendiği selde kayıp olan jandarma personeli ile vatandaşların bulunması için helikopter destekli arama çalışması devam ediyor.

Giresun'da Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge selden etkilendi.

Sele araçlarında yakalanan ve kayıp olan sivil vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması başlatıldı.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için iş makineleri çay üzerinde moloz kaldırırken, helikopter havadan dere yatağını taramayı sürdürüyor.