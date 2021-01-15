Giresun'da Çotanak Stadı için geri sayım başladı

Çotanak Stadı, TFF 1. Lig'in 18. haftasında 24 Ocak'ta oynanacak Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçına ev sahipliği yapacak.

Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı, TFF 1. Lig'deki Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasıyla Türk sporunun hizmetine girecek.

İçerisinde stadın yanı sıra, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların da yer aldığı spor kompleksinin inşaatı büyük oranda tamamlandı. Stadyumun sahasına ise hibrit çim uygulandı.

Zeminle birlikte 6 kattan oluşan stadyum, toplam 143 bin 388 metrekare alana sahip. Bin 72 araçlık otopark bulunan statta , 144 seyirci kapasiteli spor salonu da yer alıyor.

Spor kompleksinde, stadyumun yanı sıra 25x50 metre ölçülerinde bin 200 seyirci kapasiteli tam olimpik kapalı havuz bulunuyor. Tesis, 16 farklı spor branşına hizmet edecek donanıma sahip.

Kompleks içerisinde doğal çim yüzeyli antrenman sahası ve 4 kulvardan oluşan atletizm pisti bulunuyor. Çotanak Spor Kompleksi'nin başta futbol olmak üzere yüzme, bisiklet, okçuluk, güreş, halter, judo, atıcılık, basketbol, sutopu gibi bireysel ve takım sporlarıyla cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Stadyum içerisinde ayrıca yataklı sporcu eğitim merkezinin de yapılması planlanıyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk: Lidere böyle bir saha yakışır

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Giresunspor'umuz, TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçını Balıkesirspor ile bu sahada oynayacak. Böylelikle stadyum fiilen açılacak." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'un devreyi lider tamamladığını anımsatan Öztürk, "Lidere böyle bir saha yakışır. Takımımız bu hızla giderse, lig bitiminde şampiyon olarak ipi göğüsleyip, Süper Lig'e çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisisin son yıllarda yapılan en modern yapılardan biri olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Harika bir atmosfer var. Sağlıklı ve modern tesisler, gençliğimizin spor yapması için devletimizin verdiği kaynaklarla yapılıyor. Bu stadyum koltuk sayısı açısından mütevazı görünse bile yaklaşık 16 farklı branşa hizmet verecek. Kompleksin içinde tam kapasiteli olimpik yüzme havuzumuz da var. Ayrıca antrenman sahaları, sporcuların farklı spor alanlarında antrenman yapacakları sahalar var." ifadelerini kullandı.

Öztürk, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere bu tesisin Giresun'a kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.