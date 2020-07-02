Giresun'da fındıkta 2020 ürünü rekolte tespit çalışmaları başladı

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2020 yılı fındık rekoltesi tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlükleri koordinesinde Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı rekolte tespit komisyonunun kurulduğunu belirtti.

Komisyonun il geneldeki bahçelerde çotanak sayımları gerçekleştireceğini ifade eden Angın, saha çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Angın, verilerin toplanarak komisyon tarafından bir rapor haline getirileceğini belirterek, daha sonra bu raporun Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini söyledi.

Türkiye'de tahmini fındık rekoltesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanıyor.