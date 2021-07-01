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Giresun'da fındıkta 2021 ürünü rekolte tespit çalışmaları başladı

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2021 yılı fındık rekoltesi tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.
Giresun'da fındıkta 2021 ürünü rekolte tespit çalışmaları başladı

Angın, AA muhabirine, müdürlükleri koordinasyonunda Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonunun kurulduğunu belirtti.

Komisyonun il geneldeki bahçelerde çotanak sayımları gerçekleştireceğini ifade eden Angın, saha çalışmalarının 10 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Angın, verilerin toplanarak komisyon tarafından bir rapor haline getirileceğini, daha sonra bu raporun Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini kaydetti.

Türkiye'de tahmini fındık rekoltesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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