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Giresun'da kan donduran olay

Giresun merkeze bağlı Boztekkke Köyü'nde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.
Giresun'da kan donduran olay

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar Boztekke Köyü'nün Ayaroğlu Mahallesi'nde A.Ş, Y.Ş ve F.Ş’ye (65) ait fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Olayın jandarmaya haber verilmesi üzerine bahçede yapılan araştırmada cesedin Boztekke Köyü'nde 9 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve her yerde AKUT, AFAD ve Jandarma tarafından aranan Sadık Şenel’e (69) ait olduğu belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili bahçe sahipleri gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.Ş verdiği ilk ifadede Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

"DEĞİŞİK TEKLİFLERDE BULUNUYORDU"

F.Ş, ifadesinde, kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel tarafından sürekli sözlü tacize uğradığını kendisine değişik tekliflerde bulunduğunu daha sonra olanlar ve yaşanan konuşmalar karşısında Sadık Şenel’i ‘girebi’ diye tabir edilen kesici alet ile kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. F. Ş. daha sonra kolonya dökerek cesedi bir varilin içinde yaktığını ifadesinde söylediği öğrenildi.

GÖZALTINDALAR

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma sürerken cinayeti itiraf eden F.Ş ile oğulları A.Ş ve Y.Ş jandarma tarafından gözaltına alındı.

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