Giresun'daki sel sonrası riskli binaların yıkımı sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'daki sel ile ilgili, "Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel ile ilgili, "Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, "Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz." dedi.