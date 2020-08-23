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Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"" dedi.
Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bakan Soylu, 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.

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