Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Bakan Soylu, 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Bakan Soylu, 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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