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Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu açıkladı.
Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu açıkladı. 

Soylu, Giresun'daki selde kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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