Giresunspor cephesinden Okan Kocuk açıklaması!

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde 'devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok" dedi.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi.

Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın son durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir." denildi.

Sezonu kapatma ihtimali bile var

MR sonucunun kötü çıkması durumunda Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali var. Bu durumda devre arasında kaleci transferi söz konusu olabilir.

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından sarı kırmızılı takımda gözler Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk'a çevrildi.

Okan Kocuk'un sözleşmesinde geri döner maddesi var mı?

Giresunspor cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Öncelikle Fernando Muslera'ya geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda sahalara döner. Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde 'devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok. Fakat Galatasaray dost kulübümüz, böyle bir şey söz konusu olursa oturur, konuşuruz." dedi.

13 maçta oynadı

Sezon öncesinde Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan 26 yaşındaki 13 maçta görev aldı ve kalesinde 11 gol gördü.

Okan Kocuk'un Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor.