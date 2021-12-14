  • BIST 2.140,26
  • Altın 806.76586
  • Dolar 14.3082
  • Euro 16.1767
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Giresunspor cephesinden Okan Kocuk açıklaması!

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde 'devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok" dedi.
Giresunspor cephesinden Okan Kocuk açıklaması!

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi.

Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın son durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir." denildi.

Sezonu kapatma ihtimali bile var

MR sonucunun kötü çıkması durumunda Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali var. Bu durumda devre arasında kaleci transferi söz konusu olabilir.

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından sarı kırmızılı takımda gözler Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk'a çevrildi.

Okan Kocuk'un sözleşmesinde geri döner maddesi var mı?

Giresunspor cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Öncelikle Fernando Muslera'ya geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda sahalara döner. Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde 'devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok. Fakat Galatasaray dost kulübümüz, böyle bir şey söz konusu olursa oturur, konuşuruz." dedi. 

13 maçta oynadı

Sezon öncesinde Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan 26 yaşındaki 13 maçta görev aldı ve kalesinde 11 gol gördü. 

Okan Kocuk'un Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları14 Aralık 2021 Salı 09:53
  • Gaziantep FK 'ligin en zorlu deplasmanı'14 Aralık 2021 Salı 09:53
  • Brentford-Manchester United maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi14 Aralık 2021 Salı 09:52
  • Mecnun Otyakmaz: Hak ettiğimiz galibiyeti aldık13 Aralık 2021 Pazartesi 21:16
  • Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda derece alan milli sporcular Ankara'da coşkuyla karşılandı13 Aralık 2021 Pazartesi 18:26
  • Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu13 Aralık 2021 Pazartesi 16:23
  • UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu13 Aralık 2021 Pazartesi 15:49
  • Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalı: Tekrar kararı alındı13 Aralık 2021 Pazartesi 15:40
  • Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor13 Aralık 2021 Pazartesi 14:48
  • Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler13 Aralık 2021 Pazartesi 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti