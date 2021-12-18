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Giresunspor sahasında 3 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti.
Giresunspor sahasında 3 golle kazandı

4. dakikada Altay atağında Rodriguez'in ortasında Aziz Eraltay'ın ters vuruşunda top kaleye yöneldi. Kaleci Okan Kocuk'u geçen topu Diarra son anda çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

8. dakikada GZT Giresunspor'un hızlı hücumunda Traore'nin defansın arkasına gönderdiği topla Diabate buluştu. Ceza sahasına giren bu oyuncunun vuruşunu kaleci Lis kurtardı.

31. dakika Hayrullah Bilazer'in pasıyla Süleymanov ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lis'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0

35. dakikada Süleymanov'un kullandığı köşe vuruşunda Perez boş pozisyonda topa kafa vurdu. Kaleci Lis son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Balde'nin yerden ortasında ceza sahasında topla Traore buluştu. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topa en son Diabate dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Diabate'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

61. dakikada Hayrullah Bilazer'in uzun pasında defansın arkasına sarkan Balde topla buluştu. Kaleci Lis ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

70. dakikada Süleymanov ceza sahası içerisinde Pinares'in müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada topun başına gelen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

81. dakikada Kappel çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Poko kafa ile vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

90+4. dakikada Piranes'in kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde top Doukara'nın koluna çarptı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Paixao'nun vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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