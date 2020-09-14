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Girişdeki ücretsiz yazıları kaldırıldı

Kızılay Metro durağında Başkentlilere ücretsiz hizmet veren tuvaletler tekrar ücretli hale geldi. Kapı girişlerinde bulunan ücretsiz yazıları kaldırılarak ‘WC Ücretlidir 1 TL’ yazısı asıldı.  
Girişdeki ücretsiz yazıları kaldırıldı

2018 yılında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Metro istasyonundaki iki adet tuvalet Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz hale getirilmişti. O günden bu yana ücretsiz şekilde Başkentlilere hizmet veren WC’ler geçtiğimiz günlerde tekrar ücretli hale getirildi. Kapı girişlerindeki ücretsiz yazısı kaldırılarak ‘WC Ücretlidir 1 TL’ yazısı asıldı. Başkentliler ücretsiz uygulamasının sonlandırılmasına tepki göstererek, “Salgın döneminde elimizi yıkamak için giriyoruz. Onun ücretli olması üzücü bir durum. En azından el yıkama ücretsiz olmalı” diye konuştu.

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SALGIN DÖNEMİNDE WC ÜCRETLİ OLDU 
Salgın döneminde tuvaletlerin ücretli olduğunu gören vatandaşlar tedbir olarak yaşanabilecek bir yoğunluğu engellemek için mi yoksa normal şekilde ücretli uygulamasına geçildiğini anlayamadığını belirtti. Gazetemize konuşan bazı vatandaşlar, “2 yıldır ücretsiz şekilde kullanıyorduk. Bilmiyoruz belki yoğunluk ve hijyeni sağlamak için ücretli hale getirilmiştir diye düşündük.  Ancak salgın döneminde tuvalet ihtiyacınız olmasa bile sık sık ellerinizi yıkamak istiyorsunuz. Metro’dan indiğinizde ister istemez ellerimizi yıkıyoruz. Uzmanlar en önemli Hijyen kuralının el yıkamak olduğunu belirtiyorlar. Tuvaletlerin neden ücretli olduğunu anlayamadık. En azından el yıkamak ücretsiz olabilirdi” diye konuştu. 

2018 YILINDA ÜCRETSİZ OLMUŞTU
AŞTİ’de bulunan iki adet tuvalet WC bir önceki belediye başkanı Mustafa Tuna döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi tarafından karar alınarak ücretsiz hale getirilmişti. Metro’da tuvalete gitmek isteyen vatandaşlar 2 yıldır ücretsiz şekilde bu WC’lerden yararlanıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde bu uygulamaya son verilerek tuvaletler eskide olduğu gibi tekrar ücretli hale getirildi. Ücretsiz yazıları kaldırılarak ‘WC Ücretlidir 1 TL’ yazısı asıldı.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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