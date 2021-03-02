'Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' başvuru almaya başladı

Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, "Vakıf Katılım, Albaraka Katılım ve Albaraka Portfoy Yönetim ile Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk. Oluşturduğumuz internet sitesi üzerinden de başvuruları almaya başladık." dedi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, girişimcileri sivil teknolojiler tabanlı girişimlere finansman desteği sağlamayı hedefleyen ve başvuru almaya başlayan "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"ndan yararlanmaya davet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aralıkta Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) onayını alarak resmi olarak kurulduğunu duyuran ve talepleri toplayan Bilişim Vadisi, fikir aşamasını geçmiş, pazarda kendine yer bulmuş girişimcilere yönelik kurgulanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvuruları almaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, girişimcilik ekosisteminin oluşabilmesi için entelektüel, fiziksel ve finansal sermayeye ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bu finansal sermaye desteği ihtiyacından hareketle Bilişim Vadisi olarak Vakıf Katılım, Albaraka Katılım ve Albaraka Portfoy Yönetim ile Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk. Oluşturduğumuz internet sitesi üzerinden de başvuruları almaya başladık. Bu maksatla girişimcilerimizi kurmuş olduğumuz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 'www.gelecekburada.com.tr' adresinden başvuru yapmaya davet ediyorum."

Fonun sivil teknolojilere odaklanacağına işaret eden İbrahimcioğlu, "Fon, bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık ve enerji alanında büyümeye hazır hale gelen şirketlere yatırım yapacak. Fikir aşamasını geçmiş, prototipi hazır, kurumsal kimliğini kazanmış ve globalleşme hedefi olan ölçeklenebilir girişimcileri tercih edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl hayata geçirilmişti

Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek için etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesini hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyoner projelerinden Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, geçen yıl eylül ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı Kocaeli Gebze'de düzenlenen törenle hayata geçirilmişti.

Ürününü veya projesini olgunlaştıran, hayata geçiren ve yatırıma ihtiyaç duyan tüm girişimciler, gelecekburada.com.tr adresinden başvurularını yapabilecek.