Girişimci Kadına Destek Ziyareti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk’a bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde kadın girişimci tarafından açılan kafeteryayı ziyaret ederek, cesareti ve girişimciliğinden dolayı tebrik etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi yakınında bulunan kırsal mahallerden Dumlupınar Mahallesi’nde öğrencilere yönelik kafeterya açan kadın girişimci 41 yaşındaki Nesrin Erdoğan’ı ziyaret eden AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, girişimciliği ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete çiçekle gelen ve Erdoğan’a çiçek taktim eden Aydınlı, Anadolu kadının ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta her zaman en güçlü bir şekilde olmasını desteklediklerini söyledi.

Kafeteryayı inceleyen Aydınlı, kafede bir kütüphanenin de kurulması isteyerek, ’’Öğrencilerimizin geldiği bir yerde güzel bir kütüphanenin de olmasını isteriz. Bu konuda bizde her türlü desteği vermeye hazırız’’ dedi.

Geçtiğimiz hafta bölge mahalle muhtarlarıyla bir toplantı düzenlediğini anımsatan Aydınlı, şunları söyledi:

‘’Geçtiğimiz günde muhtarlarımızla bir toplantı yapmıştık. Orada muhtarlarımıza, ‘’artık bölge halkımız öğrencilerin gidebileceği sosyal ve kültürel alanlar açsınlar’ demiştim. Bir gün sonra sizin haberinizi görünce çok sevindim. Tamam dedim, ‘Nesrin hanım bizden önce harekete geçmiş’ dedim. Sizin yaptığınız bu cesaretli adım aslında hem bizi hem de bölge insanlarını harekete geçirecek bir mesaj niteliği taşıyor. Esenboğa kampüsünün içerisinde kafeteryalar var ama öğrenci değişik şeyler istiyor. Orada kafeye gitmez farklılık olsun diye buraya gelir. Dolayısıyla ben bütün bu bölgenin insanına öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak sosyal ve kültürel anlamda yatırımlar yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu gün 10 bin öğrencimiz var yarın bu 20 bin, 30 bin diye yükselip gidecek.’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde tarım üzerine konuşmasını hatırlatan Aydınlı, kendilerinin üniversite olarak Kuzey Anakara bölgesini sosyo-ekonomik anlamda geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Üniversitelerinde gıda ve hayvancılık ile ilgili yeni bölümler açtıklarını dile getiren Aydınlı, ‘’Burası tabiatıyla, tarımıyla, ziraatıyla her şeyi ile bir ova. Biz burada doğal yaşamıyla bu yerleşimi geliştirmeye çalışmalıyız. Dünyayı ciddi bir gıda ve tarım riski bekliyor. Toprağı olan ve üreten milletler rahat edecek. Biz bu nedenle üniversitemizde gıda ve hayvancılık ile ilgili bölümler açtık. Bizim turşu ile uğraşmamızın nedeni bu. Tabi bu sosyal medyada farklı bir şekilde yorumlandı ama bizim derdimiz bu bölgeye dikkat çekmekti. Biz bu bölgeye ne ile dikkat çekebiliriz dedik ve turşu ile bunu yapmaya karar verdik. Turşu hem coğrafi işareti olan hem tanınırlığı olan ve hem de ihracatı olan bir ürün. Buradan yola çıkarak diğer tüm ürünlerin tanıtımını ve ekonomik anlamda geliştirilmesini yapmak istiyoruz’’ dedi.

Kafeterya ve hizmetleri hakkında Rektör Aydınlı’ya bilgi veren Erdoğan, üniversite yakının da ve mahallerinde öğrencilerin oturup vakitlerini geçirebileceği bir yer olmadığını ve böyle bir talebin olacağını tahmin ederek kafeyi açtığını kaydetti.

Kafeteryada bahçesinden kendi ürettikleri ürünleri öğrencilere en uygun şekilde satışını yaptığını anlatan Erdoğan, üniversitenin ilçelerine kurulmasıyla hayatlarının değişmeye başladığını kaydetti.

Yanında öğrencileri de çalıştırmaya başladığını ifade eden Erdoğan, ‘’Özellikle bizi onura ederek geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şuanda kafeye ve ürünlerimize olan ilgi oldukça iyi. Üniversitenin bize katkısı çok olmaya başladı. Zaten biz öğrencilerimizi öğrenci olarak görmüyoruz. Onları aileden birer fert olarak görüyoruz’’ ifadesini kullandı.

Erdoğan ve mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Aydınlı, daha sonra kendisine yapılan ikramları geri çevirmedi.