Girişimci kadınlar Ankara'da buluştu

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesi 33 ilden kadın girişimci derneklerinin başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da tanıtıldı.

Kadın girişimcilerin katma değerli üretim ve ihracat artışının öncüsü olmaları görüşüyle yola çıkan proje aynı zamanda katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almalarını hedefliyor. Proje, “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın” küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif, demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini de hedefliyor.

AİLE BAKANINDAN DESTEK

22 Ekim Salı günü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan’ın konuşmalarıyla destek verdiği etkinlikte Van’dan İzmir’e uzanan Türkiye’nin 33 ilinden kadın girişimci derneklerinin başkanları ve temsilcileri buluştu.

KATILIMDA ARTIŞ VAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ülkemizdeki işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 16. Bu tabii ki bizim istediğimiz seviyede değil, fakat geçmişe kıyasla baktığımızda son 17 yılda büyük bir ivmeyi yakaladığımızı görmekteyiz."

571’DEN 300 BİNE

"Aktif İşgücü programlarına baktığımız zaman 2002 yılında yalnızca 571 kadınımız bu programlardan yararlanıyorken, bugün 300 bini aşkın kadınımız yararlanıyor. Yine iş kulüplerimizde kadın yararlanma oranımız artıyor. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında yalnız 4 bin 543 kadın işe yerleşmişken, 2018'e geldiğimizde bugün neredeyse 96 kat artışla 440 bine yakın işe yerleştirme yaptık" dedi.

Kadın istihdamında ilerleme sağlandığını vurgulayan Selçuk, 2007'den 2018'e kadar kadın istihdamında 4 milyona yakın artış gerçekleştirildiğini de bildirdi.

EKONOMİK BÜYÜME POTANSİYELİNİ KULLANAMIYOR

Programda konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, “Devletimizin, destek ve teşviklerini kadın girişimcilere de uygulaması, ülkenin potansiyelinden daha çok faydalanabilmeyi gözler önüne seren bir gerçektir. Çünkü kadın girişimcinin farkına varmamış bir ülke, henüz tam anlamıyla ekonomik büyüme potansiyelini kullanamıyor, demektir. Kadın nüfusunun ekonomik faaliyetlere ve üretime katılmasının zamanı geldi ve geçiyor bile” dedi.

DÖNÜM NOKTASIDIR

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise projenin toplumsal cinsiyet eşitliği için tarihi bir dönüm noktası olacağını, dernek olarak toplumda kadının güçlenmesi için 17 yıldır çalıştıkalrını belirtti. Erdem, “Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi adına 17 yıllık tarihimizin en kapsayıcı ve en önemli projelerinden birinde yer almanın heyecanını yaşıyoruz. Projemizin, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefimizin gerçekleştirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bu inanç ve kararlılıkla hazırladığımız projemizin Avrupa Birliği ve devletimiz tarafından aynı inançla desteklenmesinden mutluluk duyuyoruz.”

ZEMİN NİTELİĞİNDE OLACAK

“Kamu ve özel sektörün kadın girişimcilerden ürün ve hizmet alması ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Erdem, Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren iş kadını sivil toplum örgütleri arasında güçlü ve etkin bir dayanışmayı gerçekleştiren güçlü bir iletişim ağı olacaktır. Aynı zamanda kadın girişimciliğine dair kamuoyu yaratacak girişimler için de bir zemin niteğinde” diye konuştu.

PROJE YASA TASARISI OLACAK

Proje ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir tasarı için teklif sunulması, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’nın katılımcı STK'ların ve kadınların hizmet ve danışmanlık almaları, ulusal ve uluslararası ölçekte mevcut diğer kuruluşların kapasitelerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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