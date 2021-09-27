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Girit Adası'nda 5,6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Girit Adası'nda 5,6 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit adasında 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin 2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Habertürk Atina Muhabiri Taki Berberakis, depremin denizde değil karada meydana geldiğini söyledi. Henüz olumsuz bir bilgi gelmediğini söyleyen Berberakis, "Deprem uzmanları arka arkaya çok artçı olacak uyarısında bulundu. Yunan Sismoloji Merkezi depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu" dedi.

AFAD ise saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi de depremin 6 büyüklüğünü olduğunu açıkladı.

Ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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