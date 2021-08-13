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Gırtlak ve yutak kanserlerinden korunmak mümkün

Gırtlak ve yutak kanserinin önlenebilir hastalık olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, gırtlak kanserlerinin baş-boyun kanserleri arasında en çok görülebilen kanser türü olduğunun altını çizdi.
Gırtlak ve yutak kanserlerinden korunmak mümkün

Baş boyun bölgesi kanserlerinin diğer kanserlere göre yüzde 45-50 oranında en fazla görülebilen kanser olduğunu belirten Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, Gırtlak kanserleri 40 yaş üzerindeki erkeklerde 4-5 kat daha fazla görülen ve tüm vücut kanserleri için yüzde 9’unu kapsayan bir kanser türü olduğunu söyledi.

SİGARA İÇENLERDE RİSK 15 KAT DAHA FAZLA

Sigara ve içki kullanmayan erişkinlerde gırtlak kanserlerine neredeyse hiç rastlanılmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, “Sigarayı 10 yıldan fazla tüketen kişilerde, içmeyenlere oranla kanser gelişme riski 10-15 kat daha fazladır” dedi. Baş boyun kanserlerinin yaklaşık yüzde 30’unun sigara ve alkol kullanımından olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Eken, gırtlak kanserinden korunmanın veya tekrarını önlemenin sigara ve içki kullanmama, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Gırtlak kanseri belirtilerinin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Eken, bu belirtiler uzun süreli ses değişikliği, ses kısıklığı, boyunda şişlik, yutma güçlüğü, uzun süreli boğaz ağrısı olarak kendini gösterdiğini söyledi.

Gırtlak kanserlerinin farklı türleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eken, türleri hakkında şu bilgileri paylaştı;

“Gırtlağın alt kısmında, yemek borusu ve soluk borusunun hemen üstünde olan reflünün neden olabileceği hipofarinkste başlayan kansere Hipofarenks kanseri, ses tellerinde başlayan türe Glottis kanseri, yiyeceklerin soluk borunuza kaçmasını engelleyen kıkırdak parçasında oluşan türe Supraglottik kanseri, ses tellerinin altında olan kanserlere Subglottik kanserleri denilmektedir. Endoskopi adı verilen bir işlem sırasında gırtlağa yakından bakmak için özel bir ışıklı skopi cihazı (endoskop) kullanabilir. İncelenmek üzere bir doku örneği alınır (biyopsi) ve görüntüleme testleri (BT) ve (PET) çekilmektedir. Bu kanser türlerinde özellikle erken evrede hekime başvuran hastalarda cerrahi veya radyoterapi ile yaklaşık yüzde 90’lara varan sağ kalım sağlanabildiği gibi ileri evre baş ve boyun kanseri hastaları için kombine tedavi gerekmektedir ve başarı oranları daha düşük

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RİSK AZALTILABİLİR

Prof. Dr. Eken, gırtlak kanseri riskini artıran faktörler arasında sigara içilmesi ve tütün kullanımı, aşırı alkol kullanımı ve reflü hastalığı olan kişilerin daha çok risk altında olduğunu belirtti. Gırtlak-Yutak kanseri önlenemese de riskin azaltılması hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Sigarayı bırakın veya başlamayın, alkol kullanmayın, alkol sağlıklı yetişkinler açısından 65 yaşın üzerindeki tüm erkekler ve her yaştaki kadınlar için tehlikelidir.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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