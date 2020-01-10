Gitmemek için babasını bıçakladığı yurda yerleştirildi

Samsun'da kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçaklayan D.Ç., adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra yurda götürüldü.

Samsun'da, 7 Ocak'ta, İlkadım ilçesi'nde E.Ç., daha önce yetiştirme yurduna gönderip bir süre sonra yanına aldığı kızı D.Ç.'yi yeniden yurda göndermek istedi.

Bunu öğrenen D.Ç. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç., eline geçirdiği bıçakla babası E.Ç.'yi karın boşluğundan yaralayıp, kaçmış ardından polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

SERBEST KALDI, YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olan D.Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuk, daha sonra yetiştirme yurdu görevlilerine teslim edildi.