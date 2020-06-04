  • BIST 109.516
  • Altın 371,682
  • Dolar 6,7581
  • Euro 7,5718
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Gizemli Amerikalı, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderilmiş  

Konya'da, izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakan ve gece yarısı bomba paniğine neden ABD'li Chesterr Juall’ın (60), sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderildiği ortaya çıktı.
Gizemli Amerikalı, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderilmiş  

ABD'li Chesterr Juall, 27 Nisan günü kaldığı otelin önünden bindiği taksinin şoförüne Beyşehir Gölü'ne gitmek istediğini söyledi. Taksi, yol üzerindeki Altınapa Baraj Gölü'ne geldiğinde ise Juall, şoförden aracı durdurmasını istedi. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı naylon torbadaki tül kuyruk Japon balığı olarak bilinen 20 balığı, baraj sularına bıraktı. Taksi şoförü ise Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakma anını, canlı yayınla sosyal medya hesabından paylaştı.

10 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI 

Görüntüyü izleyen taksi şoförünün arkadaşı, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ile Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde Juall'ın kaldığı otele gitti. Chesterr Juall hakkında barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Juall, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile İl Tarım Müdürlüğü ve KOSKİ ekipleri tarafından yaklaşık 4 gün boyunca balıkları bulmak için barajda yapılan arama çalışmaları ise sonuç alınamayınca sonlandırıldı. 

BOMBA PANİĞİNE NEDEN OLDU 

Juall, 23 Mayıs gecesi saat 01.00 sıralarında ise bomba paniğine neden oldu.  Mevlana Caddesi’nde yoldan geçen bir genç, telefonla İngilizce konuşan kişinin iddiaya göre konteyner, bomba ve patlatma gibi kelimeler kullanması üzerine polisi aradı. Bunun üzerine bölgeye, aralarında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle eşkale uyan şüpheli aynı caddenin sonundaki Alaaddin Bulvarı'nda yakalanıp, durduruldu. İhbar eden genç de şüpheliye tespit etti. Şüphelinin kimlik kontrolünde Chesterr Juall olduğu ortaya çıktı. Polis, şüpheli bir durum rastlamayınca Juall'ı kaldığı otele gönderdi. 

SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ 

Juall'ın bu olaydan bir gün sonra ise polis tarafından kaldığı otelden alınıp, sınır dışı edilmek üzere Ankara'daki Sınır Dışı Büro Amirliği'ne götürüldüğü ortaya çıktı. Amerikalı'nın, Konya'da kaldığı sürece sık sık otel değiştirdiği, çoğunlukla odasından çıkmadığı, dışarı çıktığında da tutarsız hareketler sergileyip, kendi kendisine konuştuğu öğrenildi.  

SUÇ MAKİNASI 

Chesterr Juall'ın, 2015 yılında İstanbul'da kaldığı otelde, kadın görevliye 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan yargılanıp 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 14 Temmuz 2016 günü, 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak, tahliye edildiği belirlendi. 

O tarihte kaldığı otel odasında yapılan aramada çok sayıda bilgisayar ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen Juall hakkında ayrıca İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Konya'da 'cinsel saldırı', 'yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından yasal işlem yapıldığı bildirildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi04 Haziran 2020 Perşembe 11:53
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haftalar sonra en yoğun gün yaşanıyor04 Haziran 2020 Perşembe 11:52
  • Libya’dan son dakika açıklaması: Trablus kontrol altına alındı04 Haziran 2020 Perşembe 11:27
  • Uçak yolculuğunda 'fiziki temassızlık' kriteri04 Haziran 2020 Perşembe 11:25
  • THY bugünkü iç hat seferleriyle 25 binden fazla yolcu taşıyacak04 Haziran 2020 Perşembe 11:24
  • e-Devlet'te en çok 'Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu' sorgulandı04 Haziran 2020 Perşembe 11:06
  • İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Mayısta 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi04 Haziran 2020 Perşembe 10:56
  • Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek04 Haziran 2020 Perşembe 10:56
  • Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildikleri iddia edilen sığınmacılar kurtarıldı04 Haziran 2020 Perşembe 10:55
  • Barışmayan eski sevgilisinin aracını kullanılmaz hale getirdi04 Haziran 2020 Perşembe 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti