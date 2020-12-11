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Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis araç kiralama ofisine yaptığı baskında, duvarın yıkılarak yandaki balıkçı dükkanına geçiş sağlandığını ve iş yerinin kumarhaneye çevrildiğini tespit etti.
Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar

Çorlu'nun Kemalettin Mahallesi'nde bir araç kiralama ofisine sürekli olarak birilerinin girdiğini ve girenlerin uzun süre dışarı çıkmadığını belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerini takibe aldı. Ofise baskın yapan polis, duvarın kırıldığı, yandaki balıkçı dükkanına geçiş sağlandığını ve buranın da kumarhaneye çevrildiğini gördü. Kumarhaneye çevrilen kısımda çok sayıda kişi, kumar oynarken yakalandı. Kumarhaneye çevrilen bölümde arama yapan polis, kaçış için kullanılan ve lavabo ile kapatılan bir geçiş daha buldu. Bu geçişten polisi görünce kaçmaya çalışan N.G., yaklaşık 3.5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Haklarında koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten işlem yapılan aralarında iş yerlerinin sahiplerinin de bulunduğu 10 kişiye toplam 37 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

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