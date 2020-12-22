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GKRY'de bütçe krizinin faturası Rum lideri Anastasiadis'e kesildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) parlamentodan onay alamayan 2021 Yılı Mali Bütçesi sonrası siyasi kriz patlak verdi.
GKRY'de bütçe krizinin faturası Rum lideri Anastasiadis'e kesildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 2021 Yılı Mali Bütçesi siyasi partilerin anlaşamaması üzerine meclisten gerekli onayı alamadı. Parlamentodan geçmeyen 2021 yılı bütçesi ülkede siyasi krize neden oldu. Mecliste temsil edilen muhalefet partisi Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Nikolas Papadopulos'un bütçenin onaylaması sırasında Rum lider Nikos Anastasiadis’in yasa dışı eylemlere karıştığı iddiası nedeniyle olumsuz oy kullandığını ifade etti. Anastasiadis, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un 2021 bütçesini olumsuz oylamasının gerekçelerine yer verdiği söylemlere cevap olarak bir mektup gönderdi.

“İSPATLARSANIZ İSTİFA EDECEĞİM”

Rum lider Anastasiades, Papadopulos’a hitaben yasaları bilen birinin, bütçeye olumsuz oy vermesinin gerekçesi olarak hükümetin ekonomi felsefesiyle ilgili fikir ayrılıklarını değil, konuyla tamamen yabancı olan sebepleri sunmasından dolayı yaşadığı şaşkınlığı ifade etti. Anastasiadis, herhangi bir yolsuzluğa veya yasa dışı eyleme karıştığı ya da devletin ekonomisine zarar veren herhangi bir eyleme rıza gösterdiği tespit edilirse istifa edeceğini açıkladı. Rum lider, vatandaşlıklarla ilgili dosyaları teslim etmeyi reddetmesinden dolayı, kibirlilik yaptığı ve keyfi davrandığıyla ilgili eleştirilere yönelik, “Esas Başsavcı’nın görüşlerini göz ardı etseydim, bu kibirlilik ve keyfi davranma olurdu. En kötüsü de DİKO Başkanı’nın yolsuzlukla mücadeleyi gerekçe göstererek, devlet desteğine acil gereksinimi olan vatandaşlara zarar verip vermeyeceğini umursamadığıdır” dedi.

BÜTÇE PARLAMENTODAN GEÇMEDİ

Rum Kesimi’nde 18 Aralık’ta gerçekleştirilen parlamentoda temsil edilen DİKO, AKEL, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar ve Bağımsızlar tarafından 29 olumsuz oy kullanmasıyla tarihinde ilk kez bütçe meclisten geçmemişti.

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