  • BIST 1.538
  • Altın 418,878
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5528
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
» »

Göbeklitepe yakınlarındaki gizemli monolitin kaybolması vatandaşları şaşırttı

Göbeklitepe yakınlarındaki gizemli monolitin kaybolması vatandaşları şaşırttı
Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan ve bu sabah kaybolduğu görülen metal blok (monolit) yöre halkında şaşkınlık ve merak uyandırdı.

Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan ve bu sabah kaybolduğu görülen metal blok (monolit) yöre halkında şaşkınlık ve merak uyandırdı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlaya 5 Şubat gecesi konulan ve bulunduğu günden bu yana vatandaşların ilgi odağı haline gelen metal blokun, bu sabah kaybolduğu görüldü.

Tarla sahibi Fuat Demirdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, metal blokun 4 gün önce bilinmeyen kişiler tarafından tarlasına konulduğunu hatırlattı.

Metal blokun ne amaçla konulduğunu bilmediklerini ifade eden Demirdil, "Tanıtım için mi reklam için mi tarlama konuldu bilmiyoruz. Bu sabah metal blokun yerinde olmadığını gördük. Vatandaşlar da daha metal blokun gizemini çözemiyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Yıldız da akşam metal blokun yerinde durduğunu ancak sabah geldiğinde kaybolduğunu gördüğünü söyledi.

Bu konuda merakları giderecek bir açıklama beklediklerini ifade eden Yıldız, "Metal blokun reklam amaçlı bırakıldığını düşünüyoruz. Bu sayede bizim mahallemiz de tanındı." diye konuştu.

"İlk günden bu yana herkes merak içinde"
Ahmet Kaçar da metal blok tarlaya saplı hale bulunduktan sonra mahalleye ilginin arttığını anlattı. 

Bölgeye 4 gündür her yerden insan geldiğini dile getiren Kaçar, şöyle konuştu:

"Kimse metal blokun ne olduğunu bilmiyor. Yetkililerden sorduğumuzda kimsenin bilgisi yok. İlk günden bu yana herkes merak içinde, ne için getirilmişti, bilmiyoruz. Valimiz de buraya geldi, incelemede bulundu. Mahalleli olarak metal blokun reklam için mi tanıtım için mi ne için konulduğunu bilmiyoruz ama bölgemizin tanıtımı için iyi oldu. Hatta bizler bu ilgiden dolayı sevindik. Bu sabah alıp götürmüşler."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı
Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tek işi kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tek işi kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni anayasa açıklaması
Kanatlı Güdüm Kiti'nin yeni teslimatları yapıldı
Kanatlı Güdüm Kiti'nin yeni teslimatları yapıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Son Eklenen Videolar
Şentop: Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini denemesi gerekir
Şentop: Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini denemesi gerekir
Kayak tatilindeki turistlerin kar motorlu kahramanı: JAK
Kayak tatilindeki turistlerin kar motorlu kahramanı: JAK
Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Site bahçesinde korkutan silahlı çatışma kamerada
Site bahçesinde korkutan silahlı çatışma kamerada
Bursa'da çöp kamyonunun devrilme anı kamerada
Bursa'da çöp kamyonunun devrilme anı kamerada
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti