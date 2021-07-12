Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını ve turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen uzun aranın ardından tekrar başladı.

Göbeklitepe'nin yakınında yapılan sezonun ilk uçuşuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı katıldı.

Üç balonunun aynı anda havalandığı uçuşta katılımcılar, Göbeklitepe, Harran Ovası ve Şanlıurfa kent merkezini kuş bakışı görme fırsatı buldu.

Beyazgül, uçuşun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ara verilen uçuşların yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın Kapadokya'nın ardından ikinci sıcak hava balonu merkezi haline gelmesini arzu ettiklerini belirten Beyazgül, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'deki uçuş saatlerinin Kapadokya ile eş değerde veya oradan birkaç gün daha fazla olduğu belirtiliyor. İnsanlarımız Göbeklitepe'yi ziyarete gelmektedir, bunun yanında kentimiz yeryüzü güzelliğiyle de uçuş için çok elverişli. Kurban Bayramı'ndan sonra inşallah ticari uçuşlar yapılmaya başlanacak ve Şanlıurfa turizmin merkezi haline gelecek. Biraz önce kalp şeklinde, üzerinde Türk bayrağı ve 'Türkiye' yazısı olan balonla uçuş gerçekleştirdik. Türkiye'nin kalbi, turizmin kalbi Şanlıurfa'da atıyor. Otellerimizde rezervasyonlarımız oldukça fazla, pandeminin ardından Şanlıurfa turizm çeşitliliğiyle cazibe merkezi haline gelecek. Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den başlayarak her medeniyetin izini bulmak mümkün, ilk insanları, peygamberlerin yaşadığı yerleri görmek mümkün ve bunlara ilişkin gastronomi, lezzeti, müziği bulmak mümkün."

Milletvekili Açanal da Şanlıurfa'nın tarımın yanı sıra artık turizm kenti haline geldiğini söyledi.

Göbeklitepe'nin ardından Karahantepe'nin de turizme kazandırılacağını anlatan Açanal, herkesi kenti 3 gün süreyle dolu dolu gezmeye davet etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş ise kentin her tarafının tarih koktuğunu, yıllardan bu yana yürüyerek gördükleri tarihi alanları artık havadan izleme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel de Kapadokya'da uçuşları başlattıkları dönem duyduğu heyecanın aynısını Göbeklitepe'de yaşadığını söyledi.

Göbeklitepe'nin de sıcak hava balonu uçuşlarında "ikinci bir Kapadokya" olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Ezel, uzun zamandır yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.

Bu arada, çocuklar, ilk kez gördükleri balonların toplanmasına yardım ederek hem eğlendi hem de mutluluk yaşadı.