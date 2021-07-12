  • BIST 1.378,100
  • Altın 500,98
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu yapıldı.
Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi

Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını ve turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen uzun aranın ardından tekrar başladı.

Göbeklitepe'nin yakınında yapılan sezonun ilk uçuşuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı katıldı.

Üç balonunun aynı anda havalandığı uçuşta katılımcılar, Göbeklitepe, Harran Ovası ve Şanlıurfa kent merkezini kuş bakışı görme fırsatı buldu.

Beyazgül, uçuşun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ara verilen uçuşların yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın Kapadokya'nın ardından ikinci sıcak hava balonu merkezi haline gelmesini arzu ettiklerini belirten Beyazgül, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'deki uçuş saatlerinin Kapadokya ile eş değerde veya oradan birkaç gün daha fazla olduğu belirtiliyor. İnsanlarımız Göbeklitepe'yi ziyarete gelmektedir, bunun yanında kentimiz yeryüzü güzelliğiyle de uçuş için çok elverişli. Kurban Bayramı'ndan sonra inşallah ticari uçuşlar yapılmaya başlanacak ve Şanlıurfa turizmin merkezi haline gelecek. Biraz önce kalp şeklinde, üzerinde Türk bayrağı ve 'Türkiye' yazısı olan balonla uçuş gerçekleştirdik. Türkiye'nin kalbi, turizmin kalbi Şanlıurfa'da atıyor. Otellerimizde rezervasyonlarımız oldukça fazla, pandeminin ardından Şanlıurfa turizm çeşitliliğiyle cazibe merkezi haline gelecek. Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den başlayarak her medeniyetin izini bulmak mümkün, ilk insanları, peygamberlerin yaşadığı yerleri görmek mümkün ve bunlara ilişkin gastronomi, lezzeti, müziği bulmak mümkün."

Milletvekili Açanal da Şanlıurfa'nın tarımın yanı sıra artık turizm kenti haline geldiğini söyledi. 

Göbeklitepe'nin ardından Karahantepe'nin de turizme kazandırılacağını anlatan Açanal, herkesi kenti 3 gün süreyle dolu dolu gezmeye davet etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş ise kentin her tarafının tarih koktuğunu, yıllardan bu yana yürüyerek gördükleri tarihi alanları artık havadan izleme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel de Kapadokya'da uçuşları başlattıkları dönem duyduğu heyecanın aynısını Göbeklitepe'de yaşadığını söyledi.

Göbeklitepe'nin de sıcak hava balonu uçuşlarında "ikinci bir Kapadokya" olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Ezel, uzun zamandır yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.

Bu arada, çocuklar, ilk kez gördükleri balonların toplanmasına yardım ederek hem eğlendi hem de mutluluk yaşadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:42
  • 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:39
  • Bakan açıkladı: Kuraklık hasar ödemeleri başlıyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:38
  • 'Okul bostan'da yetiştirilen sebzeler, dar gelirli ailelere dağıtıldı12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:32
  • Tarım işçilerinin servisi kaza yaptı: 2 ölü, 9 yaralı12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:28
  • Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Yanlarındayız11 Temmuz 2021 Pazar 15:45
  • Yeni elektronik harp gücü 'Sancak' TSK'ya teslim edildi11 Temmuz 2021 Pazar 15:33
  • Yağmur suyu toplama sisteminde toplanan sular, tuvalet rezervuarlarında kullanılacak11 Temmuz 2021 Pazar 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti