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Göbeklitepe'de sıcak hava balonuyla tanıtım uçuşu gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, bir süre sonra faaliyete başlayacak sıcak hava balonunun tanıtım uçuşu gerçekleştirildi.
Göbeklitepe'de sıcak hava balonuyla tanıtım uçuşu gerçekleştirildi

Kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını yükseltmek ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında, Göbeklitepe'de turizm amaçlı sıcak hava balonu uçuşlarının yapılması için ilgili firma tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alındı. 

Test uçuşlarına başlanan Göbeklitepe'de, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcıları Şahin Aslan ve Metin Esen'in de katılımıyla tanıtım uçuşu yapıldı.

Sınırlı sayıda kişi ile 2 balonla havalanan katılımcılar "tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe'yi gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

"Şanlıurfa'yı ve Göbeklitepe'yi gökyüzünden seyredecekler"
Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, uçuş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak hava balonuna binmenin farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, Şanlıurfa semalarını renklendiren balonun ilk uçuşuna katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kent turizmi için önemli bir gün olduğunu aktaran Beyazgül, "Balonla uçuşun ayrı bir güzelliği, duygusu var. Şanlıurfa'nın bu turizm destinasyonu içerisinde yer alması bizim için çok önemli. Ezel Turizm'e, Bilge Bey'e teşekkür ederim. 'Şanlıurfa'da balon uçuracağız' demişti, bugün sözünde durdu balonu uçurduk, biz de çok heyecanlıyız." dedi.

Beyazgül, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olmayı sürdüreceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsanların muhakkak Göbeklitepe'ye gelmeleri geriyor, buraya geldiklerinde bir başka güzellikle karşılaşacaklar, bu da balon. Misafirlerimiz yeryüzünden seyrettikleri Şanlıurfa'yı, Göbeklitepe'yi bir de gökyüzünden seyretmiş olacaklar."

Vali Yardımcısı Şahin Aslan ise tanıtım uçuşuna katılarak Göbeklitepe'yi havadan izleme fırsatını yakaladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kentin tanıtımına hizmet edecek olan balon uçuşlarının devam edeceğini aktaran Aslan, Şanlıurfa'nın balon turizminde de önemli bir destinasyon konumuna gelmesini istediklerini kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da "2019 Göbeklitepe Yılı" kapsamında yapılan çalışmanın ardından ilgili firmanın uçuşlar için gerekli izinleri aldığını belirterek, prosedürlerin tamamlanmasının ardından firmanın ticari uçuşları başlatacağını ve bölgeye gelen ziyaretçilerin Göbeklitepe'yi balondan izleme imkanı bulacaklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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