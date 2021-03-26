  • BIST 1.400
  • Altın 442,654
  • Dolar 7,9650
  • Euro 9,3854
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül 

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Lara Turan, Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla katıldığı Japonya 21'nci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'nda 'Kanagawa Prize' ödülüne layık görüldü.
Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül 

Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursu'nda resim ve piyano eğitimi alan Lara Turan, Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla Japonya 21'nci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Lara, yarışmada ‘Kanagawa Prize’ ödülünü kazanan ilk Türk çocuk oldu.

56 farklı ülkeden 8062 eserin katıldığı yarışmada başarı elde eden Lara Turan, “Göbeklitepe'nin eski ve yeni zamandaki halini resmettim. Taşların üzerindeki sembolleri kullanmaya çalıştım. Göbeklitepe'ye hiç gitmedim. Araştırarak ve fotoğraflara bakarak resmi çizdim. Ödül kazanınca mutlu oldum. Daha önce de yarışma kazanmıştım ama bu uluslararası olduğu için sevindim. Heyecan duyarak resim yapıyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta istinat duvarı park halindeki kamyonetin üzerine yıkıldı25 Mart 2021 Perşembe 22:02
  • Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştıkları metal başlık ele geçirildi25 Mart 2021 Perşembe 22:02
  • Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı25 Mart 2021 Perşembe 21:59
  • Karataş kıyıları gemi atıkları nedeniyle siyaha boyandı25 Mart 2021 Perşembe 21:59
  • İslahiye'de cami hoparlörlerinden fırtına ve soba zehirlenmesi uyarısı25 Mart 2021 Perşembe 21:58
  • Vietnam’da 17 senedir karanlık bir bodrumda tutsak kalan 2 ayı kurtarıldı25 Mart 2021 Perşembe 17:12
  • Almanya’daki Türklerin gözü tabutsuz kefen kararnamesinde25 Mart 2021 Perşembe 17:11
  • Merakla beklenen özellik WhatsApp'a geliyor25 Mart 2021 Perşembe 10:29
  • Kafasına saplanan merdivenle ambulansa bindirildi25 Mart 2021 Perşembe 09:43
  • Yüz yüze eğitime kar engeli25 Mart 2021 Perşembe 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti