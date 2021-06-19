Göç İdaresi sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yüzlerce sözleşmeli personel alacak. Göç İdaresi personel alım ilanı 19 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Alınacak elaman sayısı 1309.
Yeni personeller Göç İdaresi’nin merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilecek.
21 Haziran 2021 saat 10:00’da başlayacak olan başvurular, 25 Haziran 2021 saat: 17:00’da sona erecek.
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