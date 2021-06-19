  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Göç İdaresi sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yüzlerce sözleşmeli personel alacak. Göç İdaresi personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. İşte başvuru şart ve tarihleri:
Göç İdaresi sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yüzlerce sözleşmeli personel alacak. Göç İdaresi personel alım ilanı 19 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Alınacak elaman sayısı 1309.

Yeni personeller Göç İdaresi’nin merkez  ve  taşra  teşkilatı  emrinde  istihdam  edilecek.  

21 Haziran 2021 saat 10:00’da başlayacak olan başvurular, 25 Haziran 2021 saat: 17:00’da sona erecek.

İlanın detayları için TIKLAYIN

goc-idaresi-baskanligi-personal-alim-ilani-ic.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Niğde İli Yıldıztepe Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı17 Haziran 2021 Perşembe 16:17
  • İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak17 Haziran 2021 Perşembe 16:12
  • Akdeniz Üniversitesi çok sayıda akü satın alacak16 Haziran 2021 Çarşamba 09:40
  • Çelebi Kepirli’de icradan satılık köy evi16 Haziran 2021 Çarşamba 09:34
  • İstanbul Üniversitesi temizlik işçisi alım ilanı yayınlandı15 Haziran 2021 Salı 10:08
  • Emniyet Genel Müdürlüğü delil kabini satın alacak15 Haziran 2021 Salı 09:58
  • Kırıkkale Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği toplanıyor15 Haziran 2021 Salı 09:39
  • TİGEM’den satılık reforme morkaraman koyun14 Haziran 2021 Pazartesi 10:24
  • İller Bankası Manisa Salihli’ye katı atık transfer istasyonu yaptırıyor14 Haziran 2021 Pazartesi 10:15
  • Atatürk Orman Çiftliği 75 bin litre akaryakıt satın alacak12 Haziran 2021 Cumartesi 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti