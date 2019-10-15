  • BIST 95.258
  • Altın 280,035
  • Dolar 5,8794
  • Euro 6,4915
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 24 °C
»

Göç İdaresinden İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilere uyarı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilerin diğer illere gönderilme işlemi için 17 Ekim'den itibaren ücretsiz randevu almaları gerektiği belirtildi.
Göç İdaresinden İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilere uyarı

İdare'den yapılan açıklamada, daha önce İstanbul'da geçici koruma kaydı olmayan veya başka bir ilde geçici koruma kaydı olup da İstanbul'da ikamet eden yabancıların, yaşayacakları illere dönmeleri gerektiğine yönelik 22 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Valiliğinin basın açıklaması hatırlatıldı. 

Açıklamada, bu kapsamda İstanbul'da kalış hakkı olmayan (kayıtsız ve başka ilde kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, Geçici Koruma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince yol izin belgesi düzenlenerek ikamet edecekleri illere gönderilecekleri belirtildi. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, bu durumdaki Suriyelilerin söz konusu işlem için "http://e-gksevk.goc.gov.tr" adresindeki randevu sisteminden 17 Ekim'den itibaren ücretsiz randevu alması ve belirtilen tarih ve saatte İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün hizmet noktalarında hazır bulunmaları gerektiği kaydedildi. 

Türkçe, Arapça ve İngilizce açıklamada,"İstanbul'da çalışma izni" veya "ikamet izni" bulunan Suriye uyruklu yabancıların bu uygulama dışında olduğu belirtilerek, konuyla ilgili tüm talep ve şikayetlerin "ALO 157 YİMER" hattına iletilebileceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu ile Pompeo görüştü15 Ekim 2019 Salı 16:28
  • Koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi15 Ekim 2019 Salı 16:28
  • Suriye sınırına askeri sevkiyat15 Ekim 2019 Salı 14:52
  • Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek15 Ekim 2019 Salı 14:52
  • Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek15 Ekim 2019 Salı 14:17
  • YPG/PKK'dan sivillere havan ve roketatarlı saldırılar: 2 şehit, 12 yaralı15 Ekim 2019 Salı 13:08
  • Bild'den gol sevincimiz için skandal ifade15 Ekim 2019 Salı 12:03
  • HDP önünde eylem 43. gününde15 Ekim 2019 Salı 11:53
  • Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü15 Ekim 2019 Salı 11:36
  • Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu15 Ekim 2019 Salı 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti