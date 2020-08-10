İlkbaharda havaların ısınmasıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinden 6 bine yakın küçükbaş hayvanla yaylalara gelen göçer aileler, elektrikten, teknolojiden ve sosyal hayattan uzak bir yaşam sürerek zorluklarla mücadele ediyor.

Ağrı'daki verimli yaylalarda çadırlarını kurarak konaklayan göçer kadınlar, eşlerinin yüksek rakımlı dağlarda otlattığı koyunlardan sağılan sütü getirmek için her gün eşek sırtında vadiler ve sarp kayalıklardaki yolları aşıyor.