  • BIST 102.556
  • Altın 260,708
  • Dolar 5,7127
  • Euro 6,3711
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

Göçerlerin atlarla zorlu yayla yolculuğu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, hayvanlarından daha fazla verim almak için ilkbaharda yaylalara çıkan göçerler, köyden yaylaya eşya taşımada ya da bir yayladan başka yaylaya göç esnasında kullandıkları atlarla zorlu bir yolculuk yapıyor.
Göçerlerin atlarla zorlu yayla yolculuğu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz aylarını hayvanlarıyla Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde geçiren göçerler, taşınma ve yayla değişimi sırasında kullandıkları atlarla zorlu bir yolculuk yapıyor.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Tunceli'nin Çemişgezek, Mazgirt ve Hozat ilçelerinden gelerek Ovacık'taki yaylalara çıkan göçerler, araçlarla ulaşımın sağlanamadığı Munzur ve Mercan dağlarındaki bazı noktalara atlarla gidiyor.  

Köyden yaylaya eşya taşımada, yayladan köye peynir getirmede ve yaylalar arası göçte atlardan faydalanan göçerler, tehlikeye aldırış etmeden dik yamaçlı ve karlı patikalardan geçiyor.

Göçerler, saatler süren zorlu yolculuğun ardından 3370 rakımdaki yaylalara ulaşarak, burada atların üzerindeki eşyaları indirip çadırlarını kuruyor.

Yayla yerinde bir süre atları dinlendiren göçerler, bu defa koyun ve keçi sağımından elde edilen sütle yapılan peynirleri atlara yükleyip, satmak üzere köye getiriyor.  

Göçerlerden Çağdaş Çakmaz, çocukluktan beri yaylaya çıktığını söyledi.

Çakmaz, yaylaya geliş ve gidişlerde atları kullandıklarını belirterek, "Bu dağlarda atlar bizim için çok önemli. Çünkü her yaylaya araç yolu bulunmuyor, bu yüzden de iki ya da üç at besliyoruz. Atları yaylalardan köye gidişlerde, yaylaya çıkışlarda ve peynir taşımada kullanıyoruz. Atlarla yolculuklarımız genellikle zor geçiyor. Bazı yerlerde yollar bozuk olduğundan atlar devriliyor." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Ekolojik Hayat Çiftliği'nde organik tarımı öğreniyorlar23 Temmuz 2019 Salı 15:59
  • 12 kiloluk tavşan ilgi odağı oldu23 Temmuz 2019 Salı 15:53
  • 23 Temmuz 20.30 HADİ ipucu: Mustafa Sandal'ın 2003 yılında çıkardığı Avrupa'da tanınmasını sağlayan albümü hangisidir?23 Temmuz 2019 Salı 15:53
  • Müteahhidi boş arsada 'çay demleyerek' protesto ediyor23 Temmuz 2019 Salı 15:46
  • Bahçeye dönüştürülen atıl arazi geçim kaynakları olacak23 Temmuz 2019 Salı 15:39
  • Emeklilik hayatını çocukluk anılarını süsleyen göle adadı23 Temmuz 2019 Salı 15:20
  • Sıcak havada zorlu domates salçası mesaisi23 Temmuz 2019 Salı 15:06
  • Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı23 Temmuz 2019 Salı 15:01
  • 'Güne aşık' tarlaları görenleri etkiliyor23 Temmuz 2019 Salı 14:46
  • 1.5 tonluk HÜDAİ alıcısını bekliyor23 Temmuz 2019 Salı 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti