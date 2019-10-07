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Göçerlerin 'eve dönüş' yolculuğu

Yaz döneminde Batman, Mardin gibi sıcak illerden sürüleriyle Van'daki yaylalara çıkan göçerlerin, havaların soğumasıyla aylarca süren eve dönüşü başladı.
Göçerlerin 'eve dönüş' yolculuğu

Yaz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden hayvanlarını otlatabilmek için Van'daki yaylalara göç eden göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla aylarca süren dönüş yolculuğuna başladı.

Van'daki geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çadırlarını toplayarak, sürüleriyle yola koyuluyor.

Aylarca süren yolculuk boyunca geceleri uygun gördükleri yerlerde çadır kurarak konaklayan göçerler, kent yaşamından ve teknolojik imkanlardan uzakta zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Konakladıkları yerlerde hayvanlarını otlatan, sağdıkları sütle peynir ve tereyağı yapan göçerler, yanlarında taşıdıkları güneş panelleriyle de el fenerlerini şarj ediyor.

Yolculuk sırasında gece çadırların kurulmasına yardım eden, yemek yapan, çocuklarına bakan kadınlar da ağır bir yükü omuzlayarak, aileyi bir arada tutuyor.

"Hayatımızın büyük bölümü yaylalarda geçiyor"

Göçerlerden Bahri Taş, her yıl yaz aylarında sürülerini daha iyi beslemek amacıyla Mardin'in Nusaybin ilçesinden Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerindeki yaylalara geldiklerini söyledi.

Hayatlarının büyük bölümünü yaylalarda geçirdiklerini belirten Taş, "Van'daki yaylalarda 3 ay geçirip, havalar soğuyunca tekrar Mardin'e dönüyoruz. Her yıl bölgeye geliyoruz. Bizi en çok hava şartları ve çadırların sürekli toplanıp, kurulması zorluyor. Gece, gündüz tehlike altındayız, yollardayız. Bazı yıllar çok verimli geçerken, bazen de verim alamıyoruz. Ama bu yıl bizim açımızdan güzel geçti. Yaklaşık bin koyunla, 15 gündür yoldayız. Koyunları otlatarak ilerlediğimiz için 3 ayda Mardin'de olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

En ağır yük kadınların omuzlarında

Göçerlerden Rabia Bulut ise Başkale ilçesindeki yaylalardan Mardin'in Midyat ilçesine gitmeye çalıştıklarını, bu yolculuğun günlerce sürdüğünü anlattı.

Zor bir yaşam sürdürdüklerini, sürekli gezdiklerini ve yaylalarda konakladıklarını aktaran Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gittiğimiz yerlere çadırımızı kuruyoruz, bir süre kaldıktan sonra tekrar toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. Kurduğumuz taş ocaklarda yemek pişiriyoruz. Önümüzde daha 2 aylık bir yolculuk var. Mardin'in Midyat ilçesine gideceğiz. Orada yaylaya çıkıp, tekrar çadırlarımızı kuracağız. Yaylarda hayvanlarımızı sağıyoruz, ekmek pişiriyoruz. Havanın kötü olduğu zamanlarda hayvanlarımız için de çadır kuruyoruz. Havalar soğuduğu için sobalarımızı yakmaya başladık. Yayla süreci ile 4 aydır yollardayız. Midyat'ta 6 ay kaldıktan sonra tekrar buralara geleceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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