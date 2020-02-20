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Göçmen çocuklar diş sağlığı eğitiminde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde, göçmen çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı etkinliği düzenlendi.
Göçmen çocuklar diş sağlığı eğitiminde

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü tarafından Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde düzenlenen etkinlikte, diş hekimleri göçmen çocukları diş sağlığı hakkında bilgilendirdi. 

Sokakta çalışan çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi anlatılarak, doğru diş fırçalama teknikleri hakkında da eğitim verildi.

DİŞ TARAMALARI YAPILDI

Farklı yaşlardaki göçmen çocukların katıldığı etkinlikte, diş fırçalama teknikleri diş maketi üzerinde uygulamalı olarak gösterildi. 

Diş hekimi Zeynep Şahin tarafından yapılan diş taramalarında merkeze gelen çocuklar muayene edilerek, diş hastalıkları tek tek tespit edildi. 

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ÖNCELİK ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI 

Çocuklara küçük yaşlarda ağız ve diş sağlığının önemini aşılamayı amaçladıklarını belirten Çocuk Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak, “Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinden destek alan çocuklarımızın diş sağlığını önemsediğimiz için onlara diş taraması yapmak istedik. Devamını da getirip tedavilerine öncülük etmeyi planlıyoruz. Çocukların sağlığını her zaman düşünmeye devam edeceğiz” dedi.
           
Gelecek nesillerin diş sağlığı için Büyükşehir Belediyesinin bu etkinliği düzenlemesinin önemli olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Zeynep Şahin ise, “Etkinlikte çocukların dişlerini nasıl fırçalaması gerektiği, nasıl beslenmeleri gerektiği ve günde kaç sefer dişlerini fırçalamaları gerektiği hakkında bilgi verdik. Çocukların hepsini muayene ederek herhangi bir sorun olup olmadığını tespit ederek, gerekli bilgilendirmelerimizi yaptık” diye konuştu. 

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