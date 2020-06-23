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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 tutuklama

ANTALYA merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı Antalya’nın Demre ilçesinde, 1 kişi ise Kahramanmaraş’ta tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 tutuklama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Demre Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonrası, göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı olarak Antalya, Demre, İzmir ve Kahramanmaraş’ta düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’si işlemlerinin ardından Antalya’nın Demre ilçesine getirildi. 1 şüphelinin işlemleri ise Kahramanmaraş'ta yapıldı. 

Demre’ye getirilen 2’si Suriyeli 7 şüpheli, Demre Cumhuriyet Savcılığı’nda yapılan sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Suriyeli Amir Alhachamdi (32), Hüseyin Alyasin (33) ile Hamit Doğan (53), Ferhat Doğu (34), İsa Güzel (59) ve Mustafa Özkahraman (41) ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklanarak Elmalı Cezaevi’ne gönderildi. A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı operasyon kapsamında Kahramanmaraş’ta işlemleri tamamlanan ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.

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