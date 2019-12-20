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Göçmen kaçaklarının şifreli iletişimi deşifre oldu

Adana'da, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlere telefonda konuşurken yakalanmamaları için 'yeşil ağaç', 'otomobil', 'siyah araba' şifreleri verildiği belirlendi
Göçmen kaçaklarının şifreli iletişimi deşifre oldu

Adana'da, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı. Göçmenlerden kişi başı 1500 dolar alan şüphelilerin, yakalanmamak için telefonda şifreli konuştukları ortaya çıktı. Kaçak göçmenlere 'yeşil ağaç', 'otomobil', 'siyah araba' şifreleri verildiği belirlendi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, İran'dan ülkeye kaçak yollarla göçmen getiren kişilere yönelik operasyon başlattı.  5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis; Adana merkezli, Van, Bitlis, Şanlıurfa ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.  Yapılan operasyonda organizatör ve şoförlerin aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.  Özellikle Afganistan, Pakistan, Sri Lanka, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu göçmenlere sahte belge düzenleyen şüphelilerin polis takibine yakalanmamak için şifreli iletişim kurdukları ortaya çıktı. İran üzerinden getirilen kaçak göçmenlere Tatvan'da 'Yeşil Ağaç', Diyarbakır’da 'Otomobil' son olarak Adana'da 'Siyah Araba' şifreleri verildiği öğrenildi. Otobüs, minübüs ve kamyonlarla taşınan kaçakçıların kişi başı 1500 dolar verdikleri bildirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı. 5 aylık sürede operasyon kapsamında toplam 194 göçmen yakalandığı onların da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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