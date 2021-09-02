Göçmen kararı isabetli

Ankara’da sığınmacılarla ilgili alınan kararı değerlendiren SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse, “Ankara, düzensiz göçün merkezi olacak bir yer değildir. İsabetli bir karar alındı” dedi.

Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığının koordinesinde yapılan değerlendirme sonucu başka illerde kayıtlı olup Ankara’da ikamet eden sığınmacıların kayıtlı olduğu illere gönderileceğini açıkladı. Açıklamaya göre, Ankara'da bulunan ve başka ile kayıtlı Suriyeliler kayıtlı oldukları ile gönderilecek. Karar 2 Eylül itibarıyla uygulanacak. Göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda kalan yabancıların tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecek. Yabancılara ait vergi levhası olmayan işyerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım uygulanacak.

ANKARA DÜZENSİZ GÖÇÜN MERKEZİ DEĞİLDİR

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Başkanı Mesut Emre Karaköse, sığınmacılarla ilgili alınan kararı gazetemize değerlendirdi. Alınan kararın isabetli olduğunu belirten Karaköse, “Ankara, Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü, vitrini. Başkent’e yabancı devlet başkanları geliyor, yüzlerce diplomatik misyon var, her ülkenin büyükelçiliği var. Ankara elini, kolunu sallayan kişinin gelebileceği, ikamet edebileceği bir kent, düzensiz göçün merkezi olacak bir yer değildir. Özellikle ikamet kaydı Ankara’da olmayanların kayıtlı şehrine gönderilmesi, metruk binaların yıkılması kararı çok yerinde. Çünkü orada hem diğer suç grupları barınıyor hem sığınmacılar barınıyor” dedi.

“REKABETE AYKIRIYDI”

Karaköse alınan vergi kararıyla ilgili ise “Sığınmacılar açtıkları işletmelerde vergi vermiyorlardı artık verecekler. Vergi vermeyenlerin işyerleri kapatılacak. Bizim Türk esnaflarımız bu durumdan çok şikayetçiydi, bu konuda bize de çok sayıda şikayet geliyordu. Türk işletmeciler, vergi konusunda kendilerine ayrım yapıldığını düşünerek tepki gösteriyordu. Kişi dükkan açabilecek işletecek durumdaysa insani yardıma da muhtaç değildir. Kendi sermayesi var düzen kurabiliyor. Ülkenin herkes için geçerli olan şartları neyse onlara da uygulanması lazım. Diğer türlüsü rekabete de aykırı. İsabetli bir karar alındı, vakti gelmişti. Bu kararlar, sosyal patlamaların da önüne geçecektir” değerlendirmesini yaptı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-