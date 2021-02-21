Göçmen öğrencilerle gönülden gönüle

“Farklı Diller Bir Gönüller” isimli E-Twining projesi kuruculuğunu üstlenen Mamak Saimekadın İlkokulu ve Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu Türkiye’nin diğer illerindeki okullar ile beraber göçmen çocukların adaptasyonu için projelerini sürdürüyor.

“Farklı Diller Bir Gönüller” isimli E-Twining projesi kuruculuğunu üstlenen Mamak Saimekadın İlkokulu ve Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu Türkiye’nin diğer illerindeki okullar ile beraber göçmen çocukların adaptasyonu için projelerini sürdürüyor.

Mamak’ın önemli okulları beraber Gaziantep Şehit Gökmen Adıgüzel İlkokulu, Konya Mütaş İlkokulu öğretmenleri göç nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmen öğrencilerini yaşadıkları zor günleri atlatarak onlara kucak açan Türkiye’ye uyum ve adaptasyonlarını sağlayıp uzaktan eğitim sürecinde onlara destek olmaya çalışıyorlar.

ETKİNLİKLER TOPLUMSALLAŞMALARINI SAĞLIYOR

Farklı etnik yapı, dil ve inanca sahip öğrencilerle aynı ortamda hoşgörü ve sevgiyle yaşayabilen, akran zorbalığına maruz kalmadan veya onlar tarafından akran zorbalığının engellendiği, empati becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi, takım çalışması içerisinde öz güvenlerini geliştirmeyi, öğrenme ortamlarında başarılı olabileceklerine inanmalarını sağlamayı amaçlıyorlar. Ayrıca yaptıkları bütünleştirici etkinlikler ile iletişim ve dil becerilerini geliştirmeyi sağlıyorlar. Göçmen öğrencilerimizin toplum ile bütünleşmiş, özgüveni yüksek, toplum içinde kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedefliyorlar.

HAYATLARINI RESMETTİLER

Proje dahilinde öğrenciler severek okuma alışkanlığını kazandırmak için kitap ayracı yaptılar. Geleceğe nefes ol sloganıyla fidan diktiler. Belirli gün ve haftalar için kodlama yaptılar. 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü’nü kutladılar. Sevgi, barış, özgürlük temalı hikayeler dinlediler, anlattılar ve resmettiler. Yeni yıldan dilek, istek ve beklentilerini çeşitli web araçlarıyla dile getirdiler. Kültürlerini tanıtan yöresel yemek, eşya ve kıyafetlerini paylaştılar. Şair anne ile Zoom üzerinden masallar dinlediler. İnterneti nasıl güvenli kullanacakları konusunda etkinlikler yaptılar. Değerlerimizi içeren kendilerine ait şiirler yazdılar. Ve önümüzdeki aylarda da çalışmalarına devam edecekler.