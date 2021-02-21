  • BIST 1.560
  • Altın 400,944
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -5 °C
»

Göçmen öğrencilerle gönülden gönüle

“Farklı Diller Bir Gönüller” isimli E-Twining projesi kuruculuğunu üstlenen Mamak Saimekadın İlkokulu ve Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu Türkiye’nin diğer illerindeki okullar ile beraber göçmen çocukların adaptasyonu için projelerini sürdürüyor.
Göçmen öğrencilerle gönülden gönüle

“Farklı Diller Bir Gönüller” isimli E-Twining projesi kuruculuğunu üstlenen Mamak Saimekadın İlkokulu ve Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu Türkiye’nin diğer illerindeki okullar ile beraber göçmen çocukların adaptasyonu için projelerini sürdürüyor.

132667373_3842741269070911_3643358810691472536_o.jpg

Mamak’ın önemli okulları beraber Gaziantep Şehit Gökmen Adıgüzel İlkokulu, Konya Mütaş İlkokulu öğretmenleri göç nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmen öğrencilerini yaşadıkları zor günleri atlatarak onlara kucak açan Türkiye’ye uyum ve adaptasyonlarını sağlayıp uzaktan eğitim sürecinde onlara destek olmaya çalışıyorlar.

133211714_3847757948569243_1061611257768927633_o.jpg

ETKİNLİKLER TOPLUMSALLAŞMALARINI SAĞLIYOR
Farklı etnik yapı, dil ve inanca sahip öğrencilerle aynı ortamda hoşgörü ve sevgiyle yaşayabilen, akran zorbalığına maruz kalmadan veya onlar tarafından akran zorbalığının engellendiği, empati becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi, takım çalışması içerisinde öz güvenlerini geliştirmeyi, öğrenme ortamlarında başarılı olabileceklerine inanmalarını sağlamayı amaçlıyorlar. Ayrıca yaptıkları bütünleştirici etkinlikler ile iletişim ve dil becerilerini geliştirmeyi sağlıyorlar. Göçmen öğrencilerimizin toplum ile bütünleşmiş, özgüveni yüksek, toplum içinde kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedefliyorlar.

HAYATLARINI RESMETTİLER
Proje dahilinde öğrenciler severek okuma alışkanlığını kazandırmak için kitap ayracı yaptılar. Geleceğe nefes ol sloganıyla fidan diktiler. Belirli gün ve haftalar için kodlama yaptılar. 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü’nü kutladılar. Sevgi, barış, özgürlük temalı hikayeler dinlediler, anlattılar ve resmettiler. Yeni yıldan dilek, istek ve beklentilerini çeşitli web araçlarıyla dile getirdiler. Kültürlerini tanıtan yöresel yemek, eşya ve kıyafetlerini paylaştılar. Şair anne ile Zoom üzerinden masallar dinlediler. İnterneti nasıl güvenli kullanacakları konusunda etkinlikler yaptılar. Değerlerimizi içeren kendilerine ait şiirler yazdılar. Ve önümüzdeki aylarda da çalışmalarına devam edecekler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçirören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde hasta kapasitesi ve hizmet kalitesi artırılacak20 Şubat 2021 Cumartesi 01:40
  • Muhtarlardan Başkan Demirbaş’a teşekkür plaketi20 Şubat 2021 Cumartesi 00:45
  • Kardeş ülke belediye başkanları Mamak’ta19 Şubat 2021 Cuma 03:23
  • Hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü19 Şubat 2021 Cuma 02:20
  • Yenimahalle'de ekmek fırınlarını denetlendi19 Şubat 2021 Cuma 01:25
  • AKK, kırsal kalkınmayı destekleyen projelere desteğini sürdürüyor19 Şubat 2021 Cuma 00:22
  • Keçiören'de ekipler, sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı19 Şubat 2021 Cuma 00:21
  • Çevre, Doğa ve Hayvanlar, ‘HAYDİ’ ile korunuyor19 Şubat 2021 Cuma 00:19
  • Tonyukuk Parkı Altındağ’da açılıyor19 Şubat 2021 Cuma 00:18
  • Kreş Adası derslere başladı18 Şubat 2021 Perşembe 04:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti