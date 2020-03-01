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Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı

Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Feneri sahilinden göçmenlerin, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere bindiği bot su aldı. 100 metre açıldıktan sonra motoru duran bottaki göçmenler denizde mahsur kaldı.

Bir göçmen panikle botla atlayıp, kıyıya yüzdü. Hipotermi geçiren göçmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 30 göçmen Küçükkuyu beldesine götürüldü.

Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı göçmenler Küçükkuyu beldesinde götürüldü.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gitmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen yaklaşık 30 göçmen deniz üzerinden botla gitmek istedi. Kıyıdan 100 metre uzaklaşan göçmenlerin botu su aldı. İçerisinde çocukların da olduğu göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir göçmen panikle botla atlayıp, kıyıya yüzdü. Hipotermi geçiren göçmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 30 göçmenin yardımına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı göçmenler Küçükkuyu beldesinde götürüldü. Ayvacık ilçe merkezinden yaklaşık 300 göçmenin de minübüs ve otobüslerle Edirne'ye doğru  yola çıktıkları öğrenilirken, Edrine'den de botlarla geçmek için Ayvacık'a göçmenler geliyor.

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