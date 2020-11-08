Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden kritik uyarı! - "Fayda Değil Zarar Verir"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden korona virüsü tanısı konmayan kişilerin kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmasının faydadan çok zarar vereceğini söyledi.

Özel 100’üncü Yıl Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden corona virüsü tanısı konmayan kişilerin aspirin, kan sulandırıcı ve kortizon kullanmalarının faydadan çok zarar vereceğini belirtti. Maden, “Medyada duyuyoruz diye bu tarz ilaçlar kullanmak doğru değildir. Doktor kontrolü dışında kullanılan ilaçlar faydadan çok zarar verir. Hangi hastaya hangi ilaç verileceğine doktor karar verir” dedi.

GRİP VE ZATÜRE AŞISI KOVİD-19’DAN KORUMAZ

Maden, son günlerde tartışmalara konu olan grip aşısı ve zatüre aşısı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Maden, “Grip aşısı geçtiğimiz yıl ne kadar yapıldı ise bu yılda o kadar yapılması gerekiyor. Geçen yıl aciliyeti ne ise bu yılda aynıdır. Grip aşısı koronavirüsten korumaz. Grip aşısı influenzadan korur. Bundan dolayı bir an önce grip aşısına ulaşalım, Kovid-19 riskini azaltalım düşüncesi yanlıştır. Bu sağlık kuruluşların da yığılmalara neden olabilir.”

HERKESİN YAPTIRMASINA GEREK YOK

“Yine aynı şekilde zatüre aşısıda zatüreden korur. Kovid-19’dan korumaz. Koronavirüs akciğere iner ve orada hasar oluşturur ise kişilerde de zatüreye neden olan pnömökok bakterisi var ise hasar görmüş alanlarda bu bakteri çoğalabilmektedir. Bunun önüne geçip hasta zatüre olmasın diye bu aşı yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl hangi gruba zatüre aşısı öneriyorsak yine aynı gruba zatüre aşısı öneriyoruz. Herkesin yaptırmasına ihtiyaç yoktur.”

BELİRLİ GRUPLARA YAPILMALI

“Koruyuculuğu yoktur. Zaten korona virüs yakalananlarda zatüre oranı yüzde beşlerdedir. Bu yüzde beşin de yüzde biri pnömökoktur. Bu yüzden genç ve sağlıklı grubun zatüre aşısına ihtiyacı yoktur. Kanser hastaları, 65 yaş üstü, ağır şeker ve kalp hastaları, böbrek yetmezliği vb. gibi ağır hastalığı olan grupların zatüre aşısı olmasına gerek vardır” diye konuştu.

VİTAMİN TAKVİYESİNE GEREK YOK

Kovid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirmek için kullanılan vitamin takviyeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Maden, beslenme kültürümüzün yeterince zengin olduğunu ve birçok vitamini ekstradan almamız gerekmediğini söyledi. Maden, “Ekstra C, B vb. vitaminleri almamıza gerek yoktur. Toplumumuzda genelde D vitamini eksikliği var. Takviye olarak D vitamini alınabilir. Tabii bu doktor kontrolünde olmalıdır” dedi.

GENÇ-YAŞLI TEDBİR ALMALIYIZ

Kovid-19’un toplumdaki algının aksine genç yaştaki insanlarında ölümüne neden olduğunu hatırlatan Maden, “Bir futbolcu sağlıklı olarak biliniyor ama maçın ortasında sahaya düşüp ölebiliyor. Burada tespit edilmemiş kronik hastalıklar olabiliyor. Genç olabilirsiniz ama tespit edilmemiş bir bağışıklık sistemi hastalığınız vardır. Ya da aşırı virüs yüküne maruz kalmışsınızdır. Virüs maruziyeti artan hastalarda ölüm oranı yüksek olabiliyor. Bu yüzden genç-yaşlı demeden tedbirimizi almamız gerekiyor” diye konuştu.

MASKENİN İNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ BİR ETKİSİ YOK

“Maske özünde virüsten direkt korumaz. Maske bulaşmayı önler.” diyen Maden, “Herkes kendisinde virüs olduğunu varsayacak, başkalarına virüsü bulaştırmayalım diye maske takacak. Yapılan araştırmalarda maskenin herhangi bir sağlık sorununa neden olduğu gözlemlenmemiştir. Bu yüzden elimizdeki en güçlü silah maske takmak ve mesafeyi korumaktır.”

EN FAZLA BULAŞ RİSKİ AİLE İÇİ

“Gördüğümüz kadarıyla en fazla bulaş riski aile içinde olmaktadır. Çünkü aile içinde maske takılmıyor. Bu da gösteriyor ki maske bizi virüsten koruyor. Virüs ise en çok en sevdiklerimizden bulaşıyor” şeklinde konuştu.

ASPİRİN KULLANIMI ZARAR VEREBİLİR

Maden, son zamanlarda medyada geniş yer bulan, “Kovid-19’a ilaç bulundu” tarzı haberlere karşı vatandaşları uyararak, “Aspirin, kortizon, kan sulandırıcılar vb. doktor kontrolünde belirli hastalara verilmesi gereken ilaçlardır. Koronadan korunacağım diye kortizon almak erken dönemde fayda değil zarar verir. Aspirin almak ise doğru bir şey değildir, mide problemleri olanlar mide kanaması dahi geçirebilir. Dolayısıyla medyada duyduklarımız ile gereksiz ilaç kullanımını uygun bulmuyoruz. Aspirin belirli bir hasta grubuna verilebilir ama bunun hangi hastaya verileceğine doktor karar verir. Hem de her hastaya verilmez. Belirli hastalara verilir. Buna dikkat edilmeli” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA