  • BIST 1.192
  • Altın 525,327
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden kritik uyarı! - "Fayda Değil Zarar Verir"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden korona virüsü tanısı konmayan kişilerin kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmasının faydadan çok zarar vereceğini söyledi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden kritik uyarı! - "Fayda Değil Zarar Verir"

Özel 100’üncü Yıl Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden corona virüsü tanısı konmayan kişilerin aspirin, kan sulandırıcı ve kortizon kullanmalarının faydadan çok zarar vereceğini belirtti. Maden, “Medyada duyuyoruz diye bu tarz ilaçlar kullanmak doğru değildir. Doktor kontrolü dışında kullanılan ilaçlar faydadan çok zarar verir. Hangi hastaya hangi ilaç verileceğine doktor karar verir” dedi.

GRİP VE ZATÜRE AŞISI KOVİD-19’DAN KORUMAZ
Maden, son günlerde tartışmalara konu olan grip aşısı ve zatüre aşısı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Maden, “Grip aşısı geçtiğimiz yıl ne kadar yapıldı ise bu yılda o kadar yapılması gerekiyor. Geçen yıl aciliyeti ne ise bu yılda aynıdır. Grip aşısı koronavirüsten korumaz. Grip aşısı influenzadan korur. Bundan dolayı bir an önce grip aşısına ulaşalım, Kovid-19 riskini azaltalım düşüncesi yanlıştır. Bu sağlık kuruluşların da yığılmalara neden olabilir.”

whatsapp-image-2020-11-08-at-10.55.44-(2).jpeg

HERKESİN YAPTIRMASINA GEREK YOK
“Yine aynı şekilde zatüre aşısıda zatüreden korur. Kovid-19’dan korumaz. Koronavirüs akciğere iner ve orada hasar oluşturur ise kişilerde de zatüreye neden olan pnömökok bakterisi var ise hasar görmüş alanlarda bu bakteri çoğalabilmektedir. Bunun önüne geçip hasta zatüre olmasın diye bu aşı yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl hangi gruba zatüre aşısı öneriyorsak yine aynı gruba zatüre aşısı öneriyoruz. Herkesin yaptırmasına ihtiyaç yoktur.”

BELİRLİ GRUPLARA YAPILMALI
“Koruyuculuğu yoktur. Zaten korona virüs yakalananlarda zatüre oranı yüzde beşlerdedir. Bu yüzde beşin de yüzde biri pnömökoktur. Bu yüzden genç ve sağlıklı grubun zatüre aşısına ihtiyacı yoktur. Kanser hastaları, 65 yaş üstü, ağır şeker ve kalp hastaları, böbrek yetmezliği vb. gibi ağır hastalığı olan grupların zatüre aşısı olmasına gerek vardır” diye konuştu.

VİTAMİN TAKVİYESİNE GEREK YOK
Kovid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirmek için kullanılan vitamin takviyeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Maden, beslenme kültürümüzün yeterince zengin olduğunu ve birçok vitamini ekstradan almamız gerekmediğini söyledi. Maden, “Ekstra C, B vb. vitaminleri almamıza gerek yoktur. Toplumumuzda genelde D vitamini eksikliği var. Takviye olarak D vitamini alınabilir. Tabii bu doktor kontrolünde olmalıdır” dedi.

whatsapp-image-2020-11-08-at-10.55.43-(2).jpeg

GENÇ-YAŞLI TEDBİR ALMALIYIZ
Kovid-19’un toplumdaki algının aksine genç yaştaki insanlarında ölümüne neden olduğunu hatırlatan Maden, “Bir futbolcu sağlıklı olarak biliniyor ama maçın ortasında sahaya düşüp ölebiliyor. Burada tespit edilmemiş kronik hastalıklar olabiliyor. Genç olabilirsiniz ama tespit edilmemiş bir bağışıklık sistemi hastalığınız vardır. Ya da aşırı virüs yüküne maruz kalmışsınızdır. Virüs maruziyeti artan hastalarda ölüm oranı yüksek olabiliyor. Bu yüzden genç-yaşlı demeden tedbirimizi almamız gerekiyor” diye konuştu.

MASKENİN İNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ BİR ETKİSİ YOK
“Maske özünde virüsten direkt korumaz. Maske bulaşmayı önler.” diyen Maden, “Herkes kendisinde virüs olduğunu varsayacak, başkalarına virüsü bulaştırmayalım diye maske takacak. Yapılan araştırmalarda maskenin herhangi bir sağlık sorununa neden olduğu gözlemlenmemiştir. Bu yüzden elimizdeki en güçlü silah maske takmak ve mesafeyi korumaktır.”

EN FAZLA BULAŞ RİSKİ AİLE İÇİ
“Gördüğümüz kadarıyla en fazla bulaş riski aile içinde olmaktadır. Çünkü aile içinde maske takılmıyor. Bu da gösteriyor ki maske bizi virüsten koruyor. Virüs ise en çok en sevdiklerimizden bulaşıyor” şeklinde konuştu.

ASPİRİN KULLANIMI  ZARAR VEREBİLİR
Maden, son zamanlarda medyada geniş yer bulan, “Kovid-19’a ilaç bulundu” tarzı haberlere karşı vatandaşları uyararak, “Aspirin, kortizon, kan sulandırıcılar vb. doktor kontrolünde belirli hastalara verilmesi gereken ilaçlardır. Koronadan korunacağım diye kortizon almak erken dönemde fayda değil zarar verir. Aspirin almak ise doğru bir şey değildir, mide problemleri olanlar mide kanaması dahi geçirebilir. Dolayısıyla medyada duyduklarımız ile gereksiz ilaç kullanımını uygun bulmuyoruz. Aspirin belirli bir hasta grubuna verilebilir ama bunun hangi hastaya verileceğine doktor karar verir. Hem de her hastaya verilmez. Belirli hastalara verilir. Buna dikkat edilmeli” diyerek sözlerini noktaladı. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 8 Kasım 202008 Kasım 2020 Pazar 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...08 Kasım 2020 Pazar 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 8 Kasım 2020 - ASKİ08 Kasım 2020 Pazar 09:09
  • Elektrik Kesintisi 8 Kasım 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ08 Kasım 2020 Pazar 09:09
  • Su Kesintisi 8 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ08 Kasım 2020 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?08 Kasım 2020 Pazar 09:00
  • Destek kredilerinin ödeme günü geldi07 Kasım 2020 Cumartesi 07:07
  • 25 yıllık AŞTİ yenileniyor07 Kasım 2020 Cumartesi 06:06
  • Demokrasiye Dair07 Kasım 2020 Cumartesi 05:05
  • Başkent’e sadece 225 Km uzaklıkta - Osmanlı Şehri Safranbolu07 Kasım 2020 Cumartesi 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti