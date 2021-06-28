  • BIST 1.379
  • Altın 498,038
  • Dolar 8,7313
  • Euro 10,3973
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
»

Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarılı şekilde gerçekleşti

SSB Başkanı Demir, Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik." ifadesini kullandı.
Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarılı şekilde gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini bildiren Demir, "Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, paylaşımında helikopterin kalkış ve iniş görüntülerinin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, 5 ayda 503,8 milyon dolarlık bitkisel yağ ihraç etti28 Haziran 2021 Pazartesi 10:22
  • Borsa haftaya yükselişle başladı28 Haziran 2021 Pazartesi 10:11
  • Tavukları ölen kadın girişimciye, Bakan Pakdemirli'den 5 bin hayvanla destek28 Haziran 2021 Pazartesi 09:34
  • TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı28 Haziran 2021 Pazartesi 09:33
  • Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor28 Haziran 2021 Pazartesi 09:15
  • Dolarda son durum28 Haziran 2021 Pazartesi 09:15
  • Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Dijital pazara yönelik yasa hazırlıyoruz27 Haziran 2021 Pazar 15:03
  • Türkiye, şark tipi tütün üretiminde birinci sıradaki yerini koruyor27 Haziran 2021 Pazar 12:40
  • Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor27 Haziran 2021 Pazar 12:38
  • Gökçeada enerjisini temiz kaynaklardan sağlayacak27 Haziran 2021 Pazar 11:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti