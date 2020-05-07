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Gökbilimciler Dünya'ya 1000 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik buldu

Gökbilimcilerin Dünya’ya 1000 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik tespit ettiği belirtildi.
Gökbilimciler Dünya'ya 1000 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik buldu

Gökbilimcilerin Dünya’ya 1000 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik tespit ettiği belirtildi.

Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan çalışmada, kara deliğe ait, Güney Yarımküre'den açık havada çıplak gözle görülebilen Güneş’ten 8 kat büyüklüğünde 2 yıldız bulunduğu kaydedildi.

Çalışmada, söz konusu yıldızlardan birinin gizli bir nesnenin yörüngesini 40 Dünya gününde tamamladığını gözlemleyen gökbilimcilerin, bunun sadece bir çift yıldız sistemi değil, kara delik içeren üçlü bir sistem olduğunu keşfettikleri ifade edildi.

Gökbilimciler, Dünya'ya şimdiye kadarki en yakın noktada olan kara deliğin, ilk kez çevresiyle şiddetli etkileşime girmeyen yıldız kütlesinden oluştuğuna dikkati çekti.

Geçen yıllarda gökbilimciler, Samanyolu galaksisinde, çevreleriyle yıkıcı, şiddetli etkileşimler kurması ve tesbit edilebilir X ışınları salması nedeniyle yerlerini konumlandırdıkları bir düzine kara delik bulduklarını duyurmuştu.

Son keşfedilen kara deliğe ilişkin çalışmaların Şili’deki La Silla Gözlemevinde yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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