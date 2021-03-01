  • BIST 1.512
  • Altın 405,061
  • Dolar 7,2419
  • Euro 8,7276
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Gökçeada açıklarında batan teknede yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanı son yolculuğa uğurlandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu olayda, batan teknede cansız bedeni bulunan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, memleketi Bartın'da toprağa verildi.
Gökçeada açıklarında batan teknede yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanı son yolculuğa uğurlandı

Evli ve iki çocuk babası Bulut için, Ulus ilçesine bağlı Kumluca belde merkezinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, teğmen Bulut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Tuğgeneral Alper Sır, Garnizon Komutan Vekili Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Abdülcelil Ateş'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak cenaze namazını kıldırdığı teğmen Musa Bulut, toprağa verilmek üzere beldeye bağlı Konuklu köyüne götürüldü.

Bu sırada Bulut'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Saniye ve eşi Betül Bulut ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Anakara Kızılcahamam'da 2018'de meydana gelen trafik kazasında kızı Sultan, damadı Mevlüt ve torunu Ensar Eriş'i yitiren anne Saniye Bulut, şimdi de oğlunu deniz kazasına kurban vermenin kederini yaşadı.

Kızı, damadı ve torunlarından birinin öldüğü kazadan diğer torunu İlknur Eriş'in (1) yaralı kurtulduğu belirtilen Saniye Bulut, "İki evladımı verdim ben. Nasıl dayanayım, vatanımız sağ olsun." diye gözyaşı döktü.

Teğmen Bulut'un cenazesi, köylerindeki aile mezarlığına defnedildi.

Olay
Gökçeada açıklarında 26 Şubat akşamı içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmıştı. Teknenin sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı.

Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından dalgıçlar tarafından termal kamerayla yapılan incelemede Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine yaklaşık 22 metre derinlikte ulaşılmıştı.

Kayıp Kıdemli Başçavuş Toykuyu'yu arama çalışmaları ise 4'üncü günde devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü01 Mart 2021 Pazartesi 15:26
  • Müjdat Gezen ve Metin Akpınar davasında karar açıklandı01 Mart 2021 Pazartesi 15:22
  • Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın cezalandırılmasını istedi01 Mart 2021 Pazartesi 15:21
  • Türkiye'de özel televizyonların kurulmasının üzerinden 30 yıl geçti01 Mart 2021 Pazartesi 15:20
  • İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'ın hazırladığı deprem farkındalık eğitimlerinin izlenmesini tavsiye etti01 Mart 2021 Pazartesi 15:19
  • Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor01 Mart 2021 Pazartesi 15:18
  • Rize'de, binaların taşıyıcı kolonlarını kaldırmışlar01 Mart 2021 Pazartesi 14:43
  • Irak'tan 7 yaşında kız çocuğu kaçıran DEAŞ'lı terörist tutuklandı01 Mart 2021 Pazartesi 14:42
  • Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti01 Mart 2021 Pazartesi 14:41
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında kültür ve sanat ilişkileri artırılacak01 Mart 2021 Pazartesi 14:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti