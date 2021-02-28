  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Bulut'un cansız bedeni bulundu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu.
Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Bulut'un cansız bedeni bulundu

Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de desteğiyle sürdürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından gece yarısı tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmada teknenin yaklaşık 40 metre açığında, termal kamerayla yapılan incelemenin ardından dalgıçlar suya girdi. Yaklaşık 22 metre derinlikte Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Bulut'un cenazesi, daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olay
Önceki akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Komşuları alevlerin arasında son anda kurtardı28 Şubat 2021 Pazar 09:52
  • Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı28 Şubat 2021 Pazar 09:51
  • Biden yönetimi, pazartesi günü Suudi Arabistan'la ilgili açıklama yapacak28 Şubat 2021 Pazar 09:22
  • Tutuklanan İspanyol rapçi Hasel'e destek için Barselona'da yapılan gösteriler olaylı geçti28 Şubat 2021 Pazar 09:22
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Şubat 2021 Pazar 09:19
  • Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Bulut'un cansız bedeni bulundu28 Şubat 2021 Pazar 09:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan Hocamız 84 yıllık ömrüne sayısız başarıyı sığdırmış müstesna bir şahsiyetti28 Şubat 2021 Pazar 09:17
  • MSB: Bahar Kalkanı Harekatı ile İdlib'de büyük bir insanlık dramının önüne geçildi28 Şubat 2021 Pazar 09:16
  • Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı oldu27 Şubat 2021 Cumartesi 10:09
  • İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor27 Şubat 2021 Cumartesi 09:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti